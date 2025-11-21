Andrew Mountbatten Windsor ist nach Titelentzug erleichtert

Andrew Mountbatten Windsor (65) lässt nach dem Verlust seiner royalen Titel und Privilegien keinen Zweifel daran, dass er sein neues Leben in vollen Zügen genießen möchte. Insider berichten, dass der Bruder von König Charles III. (77) sich "freier als seit Jahrzehnten" fühlt. Die Entscheidung des Palastes, ihm seine Titel abzuerkennen, soll Andrew angeblich hinter vorgehaltener Hand belächeln. Andrew sei nun entschlossen, "wieder richtig zu leben", und soll Freunden sogar erzählt haben, dass er sich vorstellen könne, sich auf Dating-Apps anzumelden, in Pubs zu gehen und Partys zu veranstalten. Sein Neustart sei für ihn eine Art Befreiungsschlag, so Kurier.

Andrew selbst spricht dabei von seinem "großen Neustart", wie Radar Online berichtet. Er stelle sich mittlerweile als "Mr. Windsor" vor und betone, dass ihm das Leben als Privatperson gut gefalle. Insidern zufolge plane er, in Zukunft wieder mehr zu reisen, insbesondere in den Nahen Osten, wo er wohlhabende Freunde habe. Andrew wird voraussichtlich von der Royal Lodge, die er noch mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) bewohnt, in ein Haus auf dem Sandringham-Anwesen umziehen, das sich im Privatbesitz des Königs befindet. Die Kosten für dieses neue Zuhause übernimmt Gerüchten zufolge König Charles III., doch Sarah Ferguson, auch bekannt als Fergie, wurde darüber informiert, dass sie selbst eine Unterkunft suchen müsse, da ihr keine neue Wohnmöglichkeit vom Königshaus gestellt werde.

Die Veränderungen könnten für Andrew eine Chance sein, sich neu zu definieren und Abstand vom bisherigen royalen Leben zu gewinnen. Bekannt ist, dass er einst als Lieblingssohn der verstorbenen Königin Elizabeth II. galt. Diese Bindung wurde oft als besonders eng beschrieben, was ihn womöglich noch verletzlicher für die Kritik gemacht haben könnte, der er in den letzten Jahren ausgesetzt war. Trotz der öffentlichen Demütigung wirkt er laut einem Vertrauten jedoch erstaunlich gelassen und scheint die neue Freiheit zu genießen. Ob dieser Neustart langfristig zu neuer Gelassenheit oder weiteren Herausforderungen führen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor, 2025

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025