Erster Therapietag war hart: Ina Borck vergießt Tränchen

Ina Borck (29) hat nun ihren ersten Therapietag erfolgreich hinter sich gebracht, doch leicht fiel er ihr offensichtlich nicht. In ihrer Story auf Instagram zeigte sich die Social-Media-Größe erschöpft und emotional. "Erster Tag ist geschafft und der hatte es echt in sich. Ich bin so fertig, wie ich auch aussehe", teilte sie offen mit. Sie verriet zudem, dass währenddessen sogar einige Tränen geflossen seien. Trotz der intensiven Eindrücke bleibt Ina jedoch zuversichtlich: "Ich bin jedenfalls höchst motiviert."

Laut der Influencerin war der Tag alles andere als ein Spaziergang. Sie habe sich mächtig ins Zeug gelegt, um alle Übungen mitzumachen. Die vielen neuen Eindrücke hätten sie ebenso überwältigt wie die körperliche und mentale Anstrengung, erzählte Ina weiter. "Ich glaube, dass die drei Wochen sehr intensiv werden, aber auch etwas bringen werden", erklärte sie in ihrer Story. Die Unterstützung und Anteilnahme ihrer Community dürften ihr in dieser anstrengenden Zeit ein wichtiger Antrieb sein.

Ina lässt ihre Community schon seit längerer Zeit an ihren gesundheitlichen Höhen und Tiefen teilhaben und zeigt dabei immer wieder auch ihre verletzliche Seite. Zuvor hatte sie offen darüber gesprochen, wie ein Schlaganfall ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und wie sehr sie seitdem auf ihren Körper achten muss. Immer wieder sucht sie den direkten Austausch mit ihrer Community, beantwortet Fragen und nimmt ihre Follower mit durch gute wie schwierige Phasen. Fans dürfen also gespannt sein, wie es für Ina nun weitergeht.

