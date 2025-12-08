Günther Jauch enthüllt unerwartete Knast-Story

In der beliebten Quizshow Wer wird Millionär? hat Günther Jauch (69) seine Zuschauer mit einer unerwarteten Anekdote überrascht. Anlass war die Geschichte der Kandidatin Suzanna Muller, die unverblümt von einer Nacht hinter Gittern erzählte: Nach einem Rotlichtverstoß mit dem Fahrrad und einer nicht fristgerecht bezahlten Geldstrafe hatte sie Zeit im Gefängnis verbringen müssen. Günther nahm das zum Anlass, eine brisante Episode aus seiner eigenen Vergangenheit zu enthüllen. Anfang der 1980er-Jahre sei er während Dreharbeiten in Ägypten in einem Hubschrauber geflogen und nahe der Pyramiden gelandet – unwissentlich in einem militärischen Sperrgebiet. Die Konsequenz: "Da waren sofort ägyptische Soldaten. Die haben mich hopsgenommen und sofort zwei Stunden in eine Zelle eingesperrt", erzählte Günther laut dem Magazin Filmstarts.

Doch damit nicht genug: Die Kandidatin hatte eine weitere Überraschung in petto und sich perfekt auf ihre Teilnahme vorbereitet. Sie präsentierte ein Foto, das Günther Jauch in Gesellschaft seines langjährigen TV-Kollegen Thomas Gottschalk (75) zeigt. Das Bild, das auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán entstanden ist, ziert heute die Wände von Chichén Itzá, einer berühmten Ruinenstätte. Das Foto, aufgenommen von einer Bekannten der Kandidatin, brachte sowohl Günther als auch die Zuschauer zum Schmunzeln.

Günther, der seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen gehört, zeigt immer wieder eine persönliche und humorvolle Seite. Der Familienvater beweist mit solchen Anekdoten, dass er einige spannende Abenteuer erlebt hat. Die enge Verbindung zu Thomas Gottschalk unterstreicht zusätzlich den Kultstatus des Duos, das vor allem in den 80er- und 90er-Jahren Fernsehgeschichte schrieb. Gemeinsam mit Thomas und Barbara Schöneberger (51) moderierte er bis vor Kurzem auch die Show Denn sie wissen nicht, was passiert.

Imago Günther Jauch beim Schwarz Ecosystem Summit in Berlin, 2025

Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Februar 2025

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025