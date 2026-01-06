Dank TV-Klausel: Maite Kelly sagt Konzert in der Schweiz ab

Maite Kelly (46) tauscht Schönenbuch gegen Kitzbühel ein. Die Sängerin sollte am 6. Juni 2026 eigentlich bei "Schlager uf'm Hof" in dem Örtchen in der Schweiz auftreten, doch bereits im Dezember sagten die Veranstalter das Konzert ab. Nun ist der Grund für die Planänderung bekannt. Der Schlagerstar wird stattdessen beim "Schlagerbooom Open Air" von Florian Silbereisen (44) auf der Bühne stehen, wie OE24 berichtet. Möglich macht den Wechsel eine vertragliche TV-Klausel, die Engagements zugunsten großer Fernsehshows verschiebbar macht.

Für den Auftritt in der Schweiz ist der Ersatz bereits fix: Melissa Naschenweng (35) übernimmt den Slot in Schönenbuch – und das, obwohl die Sängerin an diesem Abend ursprünglich selbst in Tirol bei Florian eingeplant war. Ein Termintausch mit Ansage, der Fans beider Events in Atem hält. Beim "Schlagerbooom Open Air" werden neben Maite auch Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (41), DJ Ötzi (54), Andy Borg und Mireille Mathieu (79) performen. Obendrein wurde ein Ersatztermin für Maites Schweizer Fans angekündigt. 2027 soll ihr Auftritt bei "Schlager uf'm Hof" nachgeholt werden, wie der Veranstalter mitteilte.

Maite, die als Solokünstlerin seit Jahren Charts und Hallen füllt, gilt unter Kolleginnen und Kollegen als ausdauernde Tourerin, die ihre Planung im Griff hat. Kürzlich verbrachte sie eine Woche in Las Vegas und schaute sich die Konkurrenz in Übersee an. "Ich war von den Shows in Las Vegas beeindruckt, aber nicht eingeschüchtert. Sie nutzen die gleichen technischen Tricks wie wir, allerdings mit einem viel höheren Budget. In Vegas kochen sie auch nur mit Wasser, aber sie kochen es richtig", berichtete sie danach gegenüber Bild.

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Imago Melissa Naschenweng, Juni 2025

Maite Kelly und Florian Silbereisen in "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" 2019