Pläne 2026: Serkan Yavuz kündigt Fortsetzung von Projekt an

Serkan Yavuz (32) hat seinen Fans zum Jahresstart ein besonderes Highlight angekündigt: In seinem Podcast "unREAL" verriet der Realitystar nun, was 2026 ansteht – und das hat es in sich. Ab etwa April will der 32-Jährige auf Live-Tour gehen, geplant sind drei bis vier Termine in verschiedenen Städten: "Ich habe wirklich vor, im Jahr 2026 wieder einen Live-Podcast zu machen. Natürlich nicht ganz alleine, ich werde dann Gäste haben", sagte er in der aktuellen Folge und schürte damit die Vorfreude auf ein Comeback seines Bühnenformats.

Bei der Ankündigung ließ der Social-Media-Star durchblicken, dass die Planungen bereits laufen, aber noch Zeit brauchen. Die Idee: ein interaktives Konzept, bei dem auch das Publikum mitreden und Teil der Show werden kann – ganz so, wie es schon bei seinen früheren Auftritten funktioniert hatte. "Damals mit Samira war das ja auch sehr cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht", erinnerte sich Serkan an die gemeinsamen Live-Shows mit seiner Ex. Welche Städte er genau ansteuert, verriet er noch nicht, betonte aber, er wolle mehrere Orte besuchen. Zudem habe er weitere Projekte in der Pipeline, über die er sich freue, über die er aber aktuell noch nicht sprechen dürfe.

Neben seiner Motivation für neue Projekte verriet Serkan zuletzt auch, auf welche Formate er künftig verzichten würde. In der vergangenen Woche sprach der Realitystar in seinem Podcast überraschend offen über seine Erfahrungen bei einer Sendung, die ihm körperlich und mental alles abverlangte. "Auch wenn es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat: The Summit war schon extrem hart", erklärte er. Für die Teilnahme habe er sich monatelang vorbereitet und darüber hinaus alles andere in seinem Leben vernachlässigt. Den erneuten Schritt ins Extreme schloss er jedoch kategorisch aus.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Serkan Yavuz, Teilnehmer bei "The Summit"