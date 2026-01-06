Keine Biografie: Bibi Heinicke bringt ihr erstes Buch heraus

Bianca Heinicke (32), besser bekannt als Bibi, hat große Neuigkeiten verkündet: Die Influencerin hat ihr allererstes Buch veröffentlicht – und das voller Stolz. Der Titel ihres Werks lautet "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt". Online zeigt sie sich begeistert und emotional. "So ehrlich, persönlich und verletzlich habt ihr mich noch nie erlebt", schreibt sie auf ihrem Instagram-Profil. Ab dem 3. Februar 2026 wird das Buch erhältlich sein. Sie betont, dass es sich bei ihrem Werk nicht um eine Biografie handle: "Ja, ihr findet darin unfassbar viele private, unglaublich persönliche Einblicke und Geschichten aus meinem Leben. Es ist aber auch philosophisch. Es ist unfassbar selbstkritisch. Es hat gesellschaftskritische Aspekte. Es hat psychologische Ansätze und Gedanken."

In einem Video beschreibt sie, wie besonders dieses Projekt für sie ist. Es habe sie seit anderthalb Jahren begleitet und zeige unter anderem, warum sie sich vor ein paar Jahren fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben werde", erklärt die Influencerin sichtlich bewegt. Sie verspricht ihren Lesern nicht nur persönliche Geschichten aus ihrem Leben, sondern auch Einblicke in ihre gesellschaftskritischen und philosophischen Gedanken. Besonders zentral sei dabei das Thema Selbstwirksamkeit und die Frage, wie jeder bewusst seinen Einfluss auf die Welt nutzen könne. "Das ist meine Sicht, meine Gefühle und meine Wahrheit. Und ich glaube, so offen, hemmungslos und ehrlich habe ich noch nie über mein Inneres und über meine Geschichte geschrieben und erzählt", meint Bibi und fügt hinzu: "Ich glaube, wer dieses Buch liest, kann viel besser verstehen, warum ich von heute auf morgen offline war, kann meinen Wandel viel besser nachvollziehen."

Für Bianca ist dieser Schritt eine bedeutende Weiterentwicklung, denn nach vielen Jahren als erfolgreiche Content Creatorin zeigt sie nun eine neue Seite von sich. Mit ihrem Buch will sie inspirieren, motivieren und Menschen dazu ermutigen, ihre Stärken bewusst zu erkennen. In ihrem bisherigen Leben hat die zweifache Mutter mehrfach bewiesen, dass sie sich stets neu erfinden kann. Nicht nur durch ihre Karriere auf sozialen Medien hat sie Impressionen hinterlassen, sondern jetzt auch mit einem Werk, das sie offen und mit viel Herz beschreibt. Ob ihre Fans mit der Inspiration des Buches tatsächlich ein Stück "Bibi" erleben können, bleibt abzuwarten – ganz sicher ist die Vorfreude jedoch riesig.

Instagram / biancaheinicke Bibi Heinicke, Influencerin

Imago Bianca Heinicke, August 2025

Imago Bianca Heinicke bei der Bambi-Verleihung 2025 in München