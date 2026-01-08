Dieser MLFL-Mann darf als Erster bei Elena Miras übernachten

Es knistert in der sechsten Folge von Make Love, Fake Love: Single-Lady Elena Miras (33) bittet überraschend um Nähe – und zwar von Kandidat Patrick, der im Haus als "Papa" bekannt ist. Im Einzelinterview erklärt Elena, es gehe ihr nicht gut, ihr Arm bereite Schmerzen, und sie wünsche sich, dass Patrick zu ihr ins Lady's Loft kommt und die Nacht bei ihr bleibt. Patrick reagiert verblüfft, sagt aber sofort zu. Während die beiden sich zurückziehen, sorgt die Entscheidung in der Männervilla für Gesprächsstoff – besonders Mitstreiter Alex Z. wirkt deutlich aufgewühlt.

Patrick informiert die anderen Kandidaten, bevor er zu Elena rübergeht. Alex Z. bringt seine Verwirrung offen auf den Punkt: "Ich bin momentan einfach maximal verwirrt. Komplett. Ich brauche jetzt einfach mal fünf Minuten Ruhe." Im Loft machen es sich Elena und Patrick bereits gemütlich, sie liegen zusammen im Bett und kuscheln. Patrick tastet sich vor: "Ich bin ehrlich zu dir, ich respektiere dich komplett – aber ich würde dich jetzt so krass gerne küssen. Ich weiß nicht, ob du es möchtest." Elena lacht, legt die Hand auf sein Gesicht und lässt die Spannung stehen. Aus dem Off kommentiert Moderatorin SelfieSandra (26) augenzwinkernd: "Na, das klingt doch ganz stark nach dem ersten Körperkontakt der Staffel – und vielleicht kommt ja noch etwas Hüftschwung dazu. Der Halbmond steht günstig..." Was in dieser Nacht wirklich passiert, soll die siebte Folge am Donnerstag, dem 15. Januar, zeigen.

Bereits vor einem Monat hatte Elena in ihrer eigenen RTL+-Doku "Elena Fucking Miras – Mutter, Reality-Star, Single?" offen davon gesprochen, wie wichtig ihr Leidenschaft und Ehrlichkeit in einer Beziehung sind. "Wenn der Sex nicht stimmt – und ich bin sehr leidenschaftlich –, dann muss er leider die Villa verlassen", erklärte die 33-Jährige damals mit einem Grinsen. Auch beim Aussehen hatte die Social-Media-Bekanntheit klare Vorstellungen: dunkle Haare, ein muskulöser Körper und vor allem große Hände – darauf legt sie laut eigenen Angaben besonderen Wert. "So kleine Finger... Das geht nicht", gab sie scherzhaft zu Protokoll.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

