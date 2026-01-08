Das sind die neuen Singles von "Love Is Blind: Germany"

Love Is Blind: Germany ist zurück. Seit dem 8. Januar können Fans das Beziehungsexperiment, bei dem sich Singles kennenlernen, ohne sich zu sehen, mitverfolgen. In diesem Jahr sind mit Josy, Wandi, Tanja und Loan gleich vier HR-Expertinnen dabei. Dazu gesellen sich Kommunikationsspezialistin Anastasija, Sportstudiobesitzerin Nadja, Pflegefachfrau Andrea, Verkaufsleiterin Jessi und Spa-Leiterin Bri. Auch Marketingmanagerin Ceren, IT-Beraterin Yasmin, Erzieherin Ellen und Software-Designerin Simone suchen in der Netflix-Show nach der großen Liebe. Zudem nehmen Einkäuferin Celia und Sozialpädagogin Tanja an dem Abenteuer teil.

Bei den Männern haben Fitnesscoach Slei und Songwriter sowie Werbefilmproduzent Tobias die ausgefallensten Berufe. Andreas und Daniel sind im Onlinehandel tätig, während Andi und Niklas im Finanzsektor arbeiten. Sie müssen mit dem Jurastudenten Jan, Immobilienmakler Dennis, IT-Berater Gunnar und Projektplaner Sky konkurrieren. Auch Hoffnungen auf eine tiefgehende Verbindung machen sich Pflegefachmann Philipp, Gymnasiallehrer Dustin, Eventmanager Konstantin, Versicherungsfachmann Nils und Store-Manager Jubriel.

Die erste Staffel des Datingformats wurde von vielen Fans interessiert verfolgt, doch eine beeindruckende Erfolgsquote hat sie nicht vorzuweisen. Nur Ilias Pappas und Alina Rothbauer gaben sich in der Sendung das Jawort. Ihre Ehe hält allerdings bis zum heutigen Tag an – obwohl einige Zuschauer zu Beginn ihre Zweifel hatten. Für den Immobilienmakler war die Kritik nicht nachvollziehbar. "Unsere gemeinsame Entwicklung, die vielen Lacher, die unvergesslichen Reisen und die Herausforderungen, die wir zusammen gemeistert haben – all das hat uns nur noch stärker gemacht", erklärte er auf Instagram.

Netflix Die Kandidatinnen von "Love Is Blind: Germany" 2026

Netflix Die Kandidaten von "Love Is Blind: Germany" 2026

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

