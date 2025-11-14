Versöhnung mit Nikola? Kim Virginia zeigt XXL-Blumenstrauß

Gibt es noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback bei Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29)? Nachdem die Influencerin am Nachmittag davon berichtete, dass sie ihren Jahrestag allein verbringen würde, zeigt sie nun ein spannendes Update in ihrer Instagram-Story. Darin teilt sie ein Bild eines riesigen Blumenstraußes, der aus Hunderten von roten Rosen besteht. Zu dem Geschenk schreibt sie ein simples: "Wow." Der Strauß ist mit einer weißen Karte versehen, allerdings lässt sich nicht erkennen, ob sich der Absender der Liebesgeste darauf enthüllt.

Kims Fans wollen natürlich sofort wissen, ob die Blumen von Nikola stammen. Doch kurz nach ihrem ursprünglichen Post klärt die Auswanderin auf: "Sie sind nicht von Nikola, meine Mäuse." Viele Follower hatten gehofft, dass er doch noch an ihren Jahrestag denken würde. Vor wenigen Stunden zeigte sich Kim nämlich niedergeschlagen auf Social Media. "Wir hatten etwas ganz Besonderes geplant. Solche Tage sind mir immer sehr heilig. Jetzt verbringe ich den Tag alleine, was sich echt blöd anfühlt. Wie schnell sich das Leben verändern kann, ist echt crazy", teilte sie ihren Fans in einem kurzen Clip mit.

Die Funkstille zwischen dem Reality-Paar zieht sich schon etwas länger. Nachdem Nikola ohne ein Wort aus Dubai geflohen war, offenbarte seine Ehefrau im Netz, dass sie sich gestritten hatten. Der gebürtige Serbe blieb währenddessen stumm. Erst vor wenigen Tagen meldete er sich mit kryptischen Posts zurück. In einem ersten Statement schimpfte der TV-Star: "Wie ich gesehen habe, wurde ordentlich gegen mich geschossen, während ich weg war. [...] Manche Leute sollten echt kleinere Brötchen backen. Ich habe meine Seite noch nicht erzählt und erst dann werdet ihr sehen, was hier wirklich Sache ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey zeigt ihr Rosenbouquet

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Anzeige