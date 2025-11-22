Tano ist nach "Are You The One?" erfolgreicher denn je

Tano Milingi wurde durch Are You The One? in der Reality-Welt bekannt. Im Frühjahr nahm er an der Datingshow teil und lernte dort seine Freundin Anna Lisson kennen. Zuvor hatte er bereits regelmäßig Videos auf TikTok gepostet und sich dadurch einen Namen gemacht. Im Gespräch mit Promiflash erklärt er nun, dass die Teilnahme an der Show seiner Karriere sehr gutgetan hat. "Ich mache weiter wie vorher auch. Ich habe vorher schon Social Media gemacht und das funktioniert ja jetzt immer noch ganz gut – besser als vorher sogar", freut er sich.

Mittlerweile wohnt der 25-Jährige mit seiner Freundin zusammen und die beiden posten jede Menge Pärchen-Content in den sozialen Medien. Anna ist zurzeit in ihrem zweiten TV-Format zu sehen – bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" soll sie ihren Streit mit Chiara Bartsch beiseitelegen, der ebenfalls aus der Zeit bei "Are You The One?" stammt. Tano selbst war seit seinem TV-Debüt nicht mehr auf der Mattscheibe zu sehen. Will er sich lieber weiterhin als Influencer etablieren? Nicht ganz, meint Tano gegenüber Promiflash und stellt klar: "Wenn eine Show noch dazukommt, dann nehmen wir das natürlich mit."

Ein Format kommt für Tano und Anna allerdings nicht infrage: Temptation Island. Trotz des öffentlichen Interesses haben sie keine Lust auf den großen Treuetest in der Erfolgsshow. "Nee, da haben wir beide keine Lust drauf. Unsere Beziehung ist stark genug. Wir brauchen jetzt keinen Treuetest. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir auf keinen Fall", machte Anna bereits im Interview mit Promiflash deutlich.

