Marshawn Kneeland zur Überprüfung seines Wohls kontrolliert

Marshawn Kneeland (†24), der ehemalige Football-Profi der Dallas Cowboys, wurde laut ESPN bereits zweimal während seiner Zeit an der Western Michigan University (WMU) einer Überprüfung seines Wohlergehens unterzogen. Der erste Vorfall ereignete sich im September 2020, als ein Freund der Behörden berichtete, dass der Sportler sich in einem psychisch kritischen Zustand befand. Die Polizei fand ihn unweit von Bahngleisen in Kalamazoo, Michigan, wo er angab, er habe gehofft, von einem Zug erfasst zu werden. Er erklärte, der Verzicht auf das Footballspielen und genereller Lebensfrust hätten zu diesen Gedanken geführt. Eine weitere Kontrolle im Juni 2023 erfolgte, nachdem ihm Schwierigkeiten im Privatleben und der Umgang mit einer Schusswaffe attestiert wurden.

Die Ereignisse des Jahres 2023 führten dazu, dass Marshawn freiwillig seine Waffe den Sicherheitsbehörden anvertraute, bis ein psychologisches Gutachten ihn für stabil erklärte. Kurz vor seinem tragischen Tod am 6. November baten die Sicherheitsverantwortlichen der Dallas Cowboys ein weiteres Mal um eine Überprüfung, nachdem er Abschiedsnachrichten an Freunde und Familie gesendet hatte. Nur wenige Stunden später nahm der 24-Jährige sich das Leben. Sein Tod erschütterte Familie, Freunde und Fans gleichermaßen, und die Dallas Cowboys ehrten ihn in ihrem darauffolgenden Spiel mit speziellen T-Shirts und Helmaufklebern zu seinen Ehren. Zudem wurde in seinem Namen ein Fond ins Leben gerufen, um sein Andenken zu bewahren.

Marshawn war für viele nicht nur als Athlet von Bedeutung, sondern auch als Mensch mit einer bewegenden Lebensgeschichte. Wenige Tage nach seinem Tod wurde bekannt, dass seine Partnerin Catalina ein Kind erwartet – ein weiteres Kapitel in seiner eindrucksvollen, aber zugleich tragischen Geschichte. Im Alter von 24 Jahren verlor die Footballwelt nicht nur ein außergewöhnliches Talent, sondern ein Mitglied, das tief im Herzen vieler verankert war. Die Umstände seines Todes werfen einmal mehr ein Licht darauf, wie wichtig psychische Gesundheit in allen Lebensbereichen ist, auch für Spitzensportler, die oft mit ihrem inneren und äußeren Druck zu kämpfen haben.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Marshawn Kneeland, Footballspieler

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland, Defensive End der Dallas Cowboys