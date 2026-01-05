"Stranger Things" ist vorbei: Viele Fan-Fragen bleiben offen

Das Finale der Erfolgsserie Stranger Things sorgte am 1. Januar 2026 weltweit für emotionale und zugleich hitzige Diskussionen. In der achten und letzten Episode der fünften Staffel opferte sich Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown (21), um die Verbindung zum düsteren "Upside Down" und weitere wissenschaftliche Experimente endgültig zu unterbinden. Während Finn Wolfhards (23) Figur Mike später andeutet, dass sie ihren Tod möglicherweise inszeniert haben könnte, bleibt dieses Schicksal bis zuletzt ungewiss. Demnach könnte ihre Schwester Kali womöglich doch länger überlebt haben, als zunächst angenommen. Für viele Fans bleibt dies jetzt jedoch nur eine von gleich mehreren offenen Fragen.

Während die Duffer-Brüder vorab versprochen hatten, alle großen Mysterien um Hawkins und das Upside Down zu lösen, reagiert das Netz nun gespalten. Viele Zuschauer feiern das Ende laut Kurier.at als "emotional" und "episch", andere sprechen auf X von einem "langweiligen" Finale und bemängeln, Vecna sei "zu einfach" besiegt worden. Der Ursprung von Henry Creels Machtstein bleibt genauso schleierhaft wie die Rolle des Militärs und Dr. Kay, die scheinbar ungeschoren davonkommt. Zugleich wird die Trennung zwischen Robin und ihrer Freundin Vickie nicht weiter aufgegriffen. Auch Dustins Freundin Suzie vermissen laut Moviepilot viele Fans – wobei in Staffel 4 bereits angedeutet wurde, dass die Beziehung der beiden keine Zukunft haben könnte. Zudem bleibt offen, wie die Geiselnahme von Dereks Familie aufgelöst wurde.

Ein besonderer Fokus lag außerdem auf Will Byers, gespielt von Noah Schnapp (21). Schon seit der ersten Staffel war er eine der zentralen Figuren der Handlung, doch in Staffel fünf entwickelte er besondere Kräfte. Sein Coming-out und die damit verbundenen Reaktionen seiner Familie und Freunde waren ein bedeutender Schlüssel zu seinem persönlichen Befreiungsschlag vor der großen Auseinandersetzung mit Bösewicht Vecna, gespielt von Jamie Campbell Bower (37). Dass die Serie am Ende nicht alle Türen schließt, lässt jedoch Raum für mögliche Spin-off-Projekte und weitere hitzige Social-Media-Diskussionen unter den Fans.

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

© 2025 Netflix, Inc. Elf (Millie Bobby Brown) im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) im "Stranger Things"-Finale

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"