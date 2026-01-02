"Stranger Things"-Finale bringt über 25 Mio. in Kinos ein

Das "Stranger Things"-Fieber hat an Silvester und Neujahr die Kinos erfasst: Das große Serienfinale der Netflix-Erfolgsserie lief am 31. Dezember und 1. Januar in mehr als 620 Kinos in den USA und sorgte für rappelvolle Säle. Wie Deadline berichtet, flossen Branchengerüchten zufolge über den Jahreswechsel mehr als 25 Millionen Dollar in die Kinokassen. Das entspricht umgerechnet etwa 21 Millionen Euro. In anderen Berichten ist sogar von bis zu 30 Millionen Dollar (25,5 Millionen Euro) die Rede. Und das, obwohl es gar keine offiziellen Tickets gab.

Eintrittskarten durften die Kinos aufgrund vertraglicher Auflagen nicht verkaufen. Doch die Kinos umgingen diese Auflagen mit einem Trick: Statt regulärer Tickets wurden Platzreservierungen über Verzehrgutscheine abgewickelt – und genau diese sorgten dafür, dass die Kassen bei den Betreibern kräftig klingelten. In den AMC-Kinos kosteten diese Gutscheine beispielsweise jeweils 20 Dollar pro Sitzplatz. Bares Geld, das die Kinos behalten durften, da Netflix selbst keinen Eintritt verlangte. Damit sorgte das Streaming-Unternehmen nicht nur für volle Häuser, sondern auch für zufriedene Gesichter in der Kinobranche – ein willkommenes Nachweihnachtsgeschenk, wie viele meinen.

Hinter dem Hype steckt nicht nur Nostalgie, sondern ein Ritual: "Stranger Things" ist seit Jahren ein Gemeinschaftserlebnis, das Freundeskreise zusammenbringt – diesmal eben im Saal statt auf dem Sofa. Viele Fans reisten in Gruppen an, posteten Selfies im Hawkins-Look und hielten sich online mit Spoilern zurück, um anderen den Moment nicht zu verderben. Einige wurden bei der Vorführung sogar von den Serienstars höchstpersönlich überrascht. Wer nicht dabei sein konnte, suchte Antworten andernorts: Diskussionen über das Ende und die großen emotionalen Momente schossen auf Social Media in die Höhe, während die Hardcore-Fans ihre Lieblingsszenen in nächtlichen Threads auseinandernahmen und Erinnerungen an ihre ersten Begegnungen mit Eleven, Mike und Co. teilten. Für viele ein Abschied im großen Stil – mit Popcorn, Cola und Gänsehautmomenten.

Netflix Joe Keery als Steve Harrington und Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5

Andrew Chin/Getty Images für Netflix Finn Wolfhard besucht die Fan-Vorführungen zum Finale von "Stranger Things 5" in Vancouver, British Columbia

Netflix David Harbour in "Stranger Things"

