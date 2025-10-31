Virginia Giuffres Familie froh über Andrews Titelentzug

Nach dem Paukenschlag im Palast ist die Reaktion aus den USA unmissverständlich: Die Familie von Virginia Giuffre (†41) feiert den Titelentzug für Prinz Andrew (65) als "Sieg". König Charles (76) hat Andrew die verbliebenen Anreden, Ehren und die "Royal Lodge" in Windsor entzogen. Die Entscheidung fiel in London und wurde kurz darauf bekannt. In einem Statement, das der BBC vorliegt, heißt es: "Heute hat ein gewöhnliches amerikanisches Mädchen aus einer gewöhnlichen amerikanischen Familie mit ihrer Wahrheit und ihrem außergewöhnlichen Mut einen britischen Prinzen zu Fall gebracht." Virginias Bruder Sky Roberts legte in einem BBC-Interview nach und forderte mit Blick auf Andrew: "Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen: Er muss hinter Gitter – Punkt."

Der Druck auf Andrew war zuletzt weiter gestiegen. Posthum veröffentlichte Memoiren von Virginia schildern schwere Vorwürfe aus den frühen 2000er Jahren, als sie als Teenager in den Sexhandelsring von Jeffrey Epstein (†66) geraten war. Darin behauptet sie, Andrew habe sie als Minderjährige missbraucht und den Sex mit ihr als sein "Geburtsrecht" betrachtet. Andrew bestreitet alle Anschuldigungen. 2022 zahlte er Virginia jedoch mehrere Millionen, woraufhin sie ihre Zivilklage zurückzog. Jeffrey Epstein wurde 2019 in einer Zelle in New York tot aufgefunden; die Behörden stuften den Tod als Suizid ein. Virginia starb im April 2025 im Alter von 41 Jahren ebenfalls durch Suizid. In der Stellungnahme ihrer Familie heißt es über ihren Einsatz: "Sie hat nie aufgehört, dafür zu kämpfen, dass er für das, was ihr und unzähligen anderen Überlebenden wie ihr widerfahren ist, zur Rechenschaft gezogen wird", zitiert die BBC.

Andrew wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor geführt. Der Rückzug aus der "Royal Lodge" in Windsor ist eingeleitet, die künftige Unterkunft soll im privaten Sandringham-Gebiet liegen. Abseits der formalen Schritte spielt für die Beteiligten auch das Persönliche eine Rolle. Virginia hatte sich über Jahre öffentlich an die Seite anderer Betroffener gestellt und suchte den Austausch mit Überlebenden. Ihre Familie betont in Erinnerungen immer wieder ihren Mut und ihren Zusammenhalt. Bei Andrew blicken viele auf sein familiäres Umfeld, darunter seine Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35), die ihren Vater in der Vergangenheit privat unterstützt haben.

Virginia Giuffre

Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Prinz Andrew, März 2024