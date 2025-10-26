Ermittlungen gegen Prinz Andrews Bodyguard enthüllt

Neuer Ärger für Prinz Andrew (65): Ermittler der Metropolitan Police haben kürzlich einen ehemaligen Bodyguard des Prinzen befragt, den Andrew laut einem Bericht der Mail on Sunday im Jahr 2011 eingesetzt haben soll, um Informationen über Virginia Giuffre (†41) zu sammeln. Der inzwischen pensionierte Beamte, einst Teil der Eliteeinheit für Royalschutz, wurde dazu in seinem Haus im Südosten Englands von zwei Polizisten aufgesucht und etwa 45 Minuten befragt.

Laut Berichten der Mail on Sunday hatte Andrew in einer Nachricht an den damals stellvertretenden Pressesprecher von Queen Elizabeth (†96) angegeben, Virginia habe möglicherweise ein Vorstrafenregister in den USA. Deshalb habe er den Bodyguard mit Nachforschungen beauftragt und ihm im Zuge dessen Virginias Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer übermittelt. Der nun beschuldigte Ex-Bodyguard, ein erfahrener und hoch dekorierter Polizist, war während seiner aktiven Zeit in zahlreiche heikle Schutzaktionen involviert und arbeitete auch für andere Mitglieder der königlichen Familie.

Seit Jahren sieht sich Prinz Andrew mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Nicht nur seine nachweisbare Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) und Ghislaine Maxwell (63) werfen dunkle Schatten auf sein öffentliches Image, sondern auch sein Umgang mit Virginia. Diese hatte ihn beschuldigt, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Trotz Beweisen, die nahelegen, dass Andrew und Virginia vertraut miteinander waren, wies der Royal die Anschuldigungen zurück.

Getty Images Prinz Andrew

Collage: Getty Images, Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Collage: Prinz Andrew, Virginia Giuffre

