Sarah Ferguson will Gunst der Öffentlichkeit zurückgewinnen

Sarah Ferguson (66) strebt ein neues Kapitel in ihrem Leben an und möchte ihr ramponiertes Ansehen aufpolieren. Die Britin, die einst den Titel Herzogin von York trug, plant laut Mirror einen Imagewandel. "Sie ist überzeugt, dass sie mit ihrem geplanten Rebranding als 'globale Empowerment-Führerin' die Gunst der Öffentlichkeit zurückgewinnen kann", verriet der Experte Christopher Wilson. Die Ex-Frau von Andrew Mountbatten Windsor (65) wolle Bücher zum Thema Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen schreiben. Auch Vorträge und Veranstaltungen speziell für Frauen sollen in der Zukunft der Rothaarigen liegen.

Die Pläne sind Bestandteil größerer Veränderungen in ihrem Leben, bei denen auch ihre langjährige, freundschaftliche Verbindung zu ihrem Ex-Mann Andrew auf dem Prüfstand stehen könnte. Die Nähe zu Jeffrey Epstein (†66) hatte beide schwer belastet, insbesondere durch Sarahs E-Mail aus dem Jahr 2011, in der sie ihn als "überaus guten Freund" bezeichnete. Diese Aussage und ihre bekannten finanziellen Schwierigkeiten sorgten für einen enormen Imageschaden, der sie nicht nur Titel und soziale Stellung kostete, sondern auch das Vertrauen vieler Wohltätigkeitsorganisationen. Unter anderem entzogen ihr der Teenage Cancer Trust und die British Heart Foundation ihre Schirmherrschaften, wie Daily Mail berichtete.

Teil des Krisenmanagements scheint auch ein Umzug zu sein. Nach Informationen von Daily Mail soll Sarah einen Umzug nach Portugal planen. Dort wohnt bereits ihre Tochter Prinzessin Eugenie (35), die offenbar eine luxuriöse Villa im exklusiven CostaTerra Resort für ihre Mutter bereithält. "Es heißt, Fergie werde irgendwann im Januar eintreffen", verriet ein Nachbar der Tageszeitung. In dem Örtchen tummelt sich die internationale Prominenz: Madonna (67), Scarlett Johansson (41) und Nicole Kidman (58) besitzen Immobilien in der Nähe.

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson