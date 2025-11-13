Weißes Haus bestätigt: Trump traf Opfer von Jeffrey Epstein

Es ist die wohl brisanteste Wendung in der Affäre um Jeffrey Epstein (†66) seit Monaten: Nach der Veröffentlichung interner E-Mails hat das Weiße Haus eingeräumt, dass Donald Trump (79) vor Jahren mehrere Stunden mit Virginia Giuffre (†41) verbrachte – dem bekanntesten Opfer des verstorbenen Sexualstraftäters. Das Treffen soll in Jeffreys Haus stattgefunden haben, jenem Ort, an dem der Milliardär laut Ermittlungen den massenhaften Missbrauch Minderjähriger organisierte.

In den zuletzt veröffentlichten E-Mails, die Jeffrey an seine Komplizin Ghislaine Maxwell (63) schrieb, ist von einer Person die Rede, die "Stunden" mit dem aktuellen US-Präsidenten verbracht habe. Der geschwärzte Name wurde nun von der Präsidialverwaltung als Virginia Giuffre bestätigt. Laut Bild geht aus einem weiteren Mail-Austausch zwischen Jeffrey und dem Autor Michael Wolff aus dem Jahr 2019 hervor, dass Jeffrey behauptete, Donald habe von den Vorgängen rund um "die Mädchen" gewusst. Diese nicht weniger brisante Behauptung wird vom Weißen Haus jedoch entschieden zurückgewiesen. Die Sprecherin des Präsidenten, Karoline Leavitt, versuchte zu beschwichtigen: "Das in diesen E-Mails erwähnte ungenannte Opfer ist die verstorbene Virginia Giuffre, die wiederholt betonte, Präsident Trump sei in keinerlei Fehlverhalten verwickelt gewesen und habe sich ihr gegenüber in ihren wenigen Begegnungen stets äußerst freundlich verhalten."

Der Autor Michael empfahl Jeffrey im Dezember 2015 schriftlich: "Ich denke, Sie sollten ihn [Donald Trump] sich selbst ins Knie schießen lassen. Wenn er behauptet, weder im Flugzeug noch im Haus gewesen zu sein, verschafft Ihnen das wertvolle PR- und politische Vorteile." Donald hatte die Freundschaft zu Jeffrey immer wieder bestritten und auch, von dessen Taten gewusst zu haben. Protokolle und Fotos bewiesen jedoch bereits, dass Donald sowohl in Jeffreys Privatjet mitflog, als auch intensiven Kontakt zu dem Unternehmer gepflegt hat.

Collage: Miami Herald via ZUMA Wire / Zum, Imago Collage: Virginia Giuffre, Donald Trump

Imago Ein Foto von Donald Trump und Jeffrey Epstein wird von einem Abgeordneten gezeigt

Imago US-Präsident Donald Trump und der kanadische Premierminister Mark Carney im Oktober 2025