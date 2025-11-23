Das ist das Ehegeheimnis von Usher und Jennifer Goicoechea

Usher (47), einer der größten R&B-Stars seiner Generation, hat offenbar nicht nur auf der Bühne, sondern auch in seinem Privatleben das Geheimnis für anhaltenden Erfolg gefunden. In einem Gespräch mit Gala verriet der Sänger, wie er und seine Ehefrau Jennifer Goicoechea, mit der er seit Februar 2024 verheiratet ist und zwei Kinder hat, trotz Stress und Medienrummel ihre Beziehung stark halten. "Es geht um Kommunikation und darum, seinen Partner wirklich zu sehen", erklärte Usher. Er betonte, dass Vertrauen, Loyalität und ein gemeinsames Verständnis darüber, was im Leben wichtig ist, die Pfeiler ihrer Liebe darstellen.

Der Musiker, der mit Hits wie "Yeah!" oder "U Got It Bad" weltweite Erfolge feierte, sprach außerdem darüber, wie wichtig es sei, sich trotz der Herausforderungen des Ruhms bewusst füreinander zu entscheiden. "Wenn die Welt an einem zerrt, muss man sich jeden Tag aufs Neue für diese Verbindung entscheiden", erklärte er. Usher, der auch als Botschafter für einen neuen Duft von Ralph Lauren (86) tätig ist, sieht darin eine Parallele zu den Werten des Modehauses wie Beständigkeit und Loyalität. Diese Prinzipien spiegeln sich auch in seiner Ehe wider, die er als fortwährende gemeinsame Reise beschreibt.

Abseits der Glamourwelt schätzt der Künstler auch die ruhigen Momente in seinem Leben. Usher betonte, dass er neben seiner Leidenschaft für die Bühne und den kreativen Prozess die Besinnlichkeit mit seiner Familie genauso wichtig findet. Dabei steht seine Frau Jennifer, die als Musikmanagerin arbeitet, immer an seiner Seite. Beide teilen die Freude an ihren zwei gemeinsamen Kindern, während Usher auch noch zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen hat. Der Sänger hat oft in Interviews betont, wie viel ihm Familie bedeutet, und sieht diese als seine größte Kraftquelle.

Instagram / boogsneffect Usher und seine Frau Jennifer Goicoechea Raymond

Getty Images Usher performt im März 2025 in London

Getty Images Usher, 2024

