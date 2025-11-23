Jonathan Bailey trug als "Wicked"-Vogelscheuche Prothesen

Jonathan Bailey (37) hat bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung von Wicked eine beeindruckende physische Transformation durchgemacht. In einem Interview mit Esquire U.K. verriet der Schauspieler, dass er für seine Rolle als Fiyero, der im Verlauf des Films zur Vogelscheuche wird, komplett in Prothesen gehüllt war. Um die Hitzeschlacht unter Latex, Kleber und Schichten aus künstlicher Haut zu überstehen, sei ein ausgeklügeltes Kühlsystem nötig gewesen. Verschmitzt scherzt Jonathan: "Ohne das Strohhaar sah ich einfach aus wie ein großer Weizen-Penis."

Für Jonathan, den das People Magazine jüngst zum "Sexiest Man Alive" kürte, ist Humor ein wiederkehrender Begleiter in Interviews. Sein offener, selbstironischer Tonfall macht die Blicke hinter die Kulissen greifbar. In "Wicked: For Good" wird der charmante Fiyero von Elphaba (Cynthia Erivo, 38) per Zauber gerettet und zur Vogelscheuche – ein Moment, der die Story mit der Romanvorlage "Der Zauberer von Oz" verknüpft. "Das Erste, worüber ich nachgedacht habe, noch bevor es an die 'Dancing Through Life'-Choreografie ging, war, wie genau die Vogelscheuche aussehen würde", so Jonathan.

Wer die Vogelscheuche aus dem Klassiker von 1939 kennt, entdeckt in Jonathans Version reichlich Nostalgie, aber auch neue Nuancen: Die Figur ist nicht nur Stroh und Lächeln, sie ist hier Ausdruck einer Bindung, die aus Loyalität und Rettung geboren wird. Und genau das schlägt eine Brücke zwischen Publikum, Figuren und Darstellern. "Wicked: For Good" erzählt die zweite Hälfte des legendären Broadway-Hits und bringt Glinda (Ariana Grande, 32) und Elphaba erneut in Fronten mit dem Zauberer und Madame Morrible. Ebenfalls dabei sind Michelle Yeoh (63) als Madame Morrible, Jeff Goldblum (73) als Zauberer von Oz sowie Ethan Slater (33) und Marissa Bode.

Getty Images Jonathan Bailey bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, 2025

Getty Images Marc E. Platt, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jonathan Bailey bei der US-Premiere von "Wicked: For Good" in New York

Getty Images Jonathan Bailey während der London Fashion Week 2025