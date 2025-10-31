Julianne Houghs Glatzen-Gag: So neckt sie Bruder Derek

Julianne Hough (37) sorgte kürzlich hinter den Kulissen der Halloween-Ausgabe der beliebten Show Dancing with the Stars für Aufsehen. Die Tänzerin und Moderatorin präsentierte sich mit einem kahlgeschorenen Look – als augenzwinkernde Hommage an ihren Bruder Derek Hough (40). Dieser hatte zuvor angekündigt, sich den Kopf zu rasieren, wenn er in der Leserwahl des Magazins People zum "Sexiest 40 Year Old 2025" gekürt würde. Doch während Derek bei der Verkündung seines Sieges zögerte, sprang Julianne in die Bresche. Auf Instagram witzelte sie: "Mein Kopf ist kalt", und schrieb: "Jemand musste es tun… @derekhough."

Alfonso Ribeiro (54), ihr Co-Moderator bei "Dancing with the Stars", enthüllte die Ergebnisse der Leserwahl live in der Show und zeigte sogleich auch ein amüsantes Video von Derek, der seine Nominierung erhielt. In dem Clip hatte der Tänzer noch großspurig erklärt, dass er bei einem Sieg zur Haarschneidemaschine greifen würde – überzeugt davon, nicht zu gewinnen. Doch nach dem Triumph wich seine Entschlossenheit sichtbar. Stattdessen diskutierte Derek in einer Instagram-Story mit seiner Ehefrau Hayley Erbert über mögliche Frisurideen, zeigte sich jedoch wenig begeistert von einem Buzzcut. "Ich bin nicht David Beckham", hielt er lachend fest.

Abseits der Wette ist die Familiendynamik der Houghs Teil ihres Charmes. Julianne und Derek sind als Tanz-Geschwister groß geworden, standen oft gemeinsam auf Bühnen und necken sich regelmäßig öffentlich – ohne die Anerkennung füreinander zu verlieren. Julianne nimmt sich selbst nicht zu ernst und nutzt Social Media gern für spielerische Momente mit Blick hinter die Kulissen von "DWTS". Derek wiederum wirkt in privaten Clips mit Hayley locker und nahbar, bittet seine Community um Meinungen und zeigt, dass Entscheidungen – sogar Frisurenfragen – im Hause Hough Teamwork sind. Dieses freundschaftliche Kabbeln zwischen Geschwistern und Partnern ist längst ein Markenzeichen, das ihre Fernsehauftritte begleitet und von den Fans aufmerksam verfolgt wird.

Instagram / juleshough Julianne Hough mit Fake-Glatze, Oktober 2025

Getty Images Julianne und Derek Hough im Dezember 2019 in Los Angeles

Getty Images Julianne Hough, Schauspielerin