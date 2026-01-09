Nach Jan Zimmermanns Tod: Tim wagt sich in Öffentlichkeit

Seit dem Tod von Jan Zimmermann im November 2025 hat sich für Tim Lehmann das ganze Leben verändert – nun wagt der Gewitter im Kopf-YouTuber einen ersten zögerlichen Schritt zurück in die Öffentlichkeit. In einem aktuellen Instagram-Clip nimmt Tim seine Community mit, als er sich am helllichten Tag in einen Supermarkt traut. Er erzählt, dass er seit Wochen kaum draußen gewesen sei und vor allem tagsüber Menschenmengen meide. Jetzt aber zwingt ihn der Alltag hinaus: Der Kühlschrank ist leer, seine Freundin liegt krank im Bett und es müssen dringend Lebensmittel her. "Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal draußen gewesen bin, als es noch so hell war", erzählt er in die Kamera und macht deutlich, wie ungewohnt dieser Moment für ihn ist.

Gemeinsam mit seinen Followern läuft Tim durch die Gänge des Ladens. Er erklärt, dass er besonders gesunde Sachen einkaufen möchte, auch wegen der Erkrankung seiner Freundin. Gleichzeitig beschreibt der Influencer ein Unbehagen: "Ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier bin, aber ich fühle mich nicht wohl. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil mich irgendjemand darauf ansprechen könnte oder so?" Nach dem Einkauf zieht Tim ein ehrliches Fazit: Der kurze Ausflug habe ihn völlig ausgelaugt. "Hätte nie gedacht, dass mich Einkaufen mal so fertig machen würde... Bin aber trotzdem irgendwie stolz, dass ich das hingekriegt habe."

Schon vor wenigen Tagen hatte sich Tim auf Social Media mit einem nächtlichen Clip gemeldet, in dem er schlaflos durch den Schnee wanderte. "3:23 Uhr, ich kann mal wieder nicht schlafen", erklärte er seinen Followern. Besonders emotional wurde es, als der YouTuber von seinem Silvester ohne Jan erzählte: "Wir hatten ein sehr kleines, aber herzliches Silvesterfest. Haben alle zusammen auf den Jan angestoßen und viele Geschichten über ihn ausgetauscht. Silvester war trotzdem für mich sehr schwierig, der Jahreswechsel war sehr schwierig."

Instagram / timl1302 Tim Lehmann und Jan Zimmermann, YouTube-Stars

Instagram / timl1302 Tim Lehmann und Jan Zimmermann, YouTuber

