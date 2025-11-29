Neue Vorwürfe: Kevin Spacey muss 2026 wieder vor Gericht

Kevin Spacey (66) wird sich im kommenden Jahr vor dem High Court in London einem Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe stellen müssen. Wie Deadline berichtet, werfen nun drei Männer dem Schauspieler vor, sie zwischen den Jahren 2000 und 2015 missbraucht zu haben. Einer der Kläger, der britische Darsteller Ruari Cannon, hat dabei auf sein Recht auf Anonymität verzichtet. Der Prozessbeginn ist für den 12. Oktober 2026 angesetzt. Der 66-Jährige, der alle Anschuldigungen zurückweist, war erst 2023 in einem Strafprozess von neun Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens freigesprochen worden.

Der Hollywoodstar kämpft aktuell jedoch nicht nur in rechtlichen Belangen, sondern auch mit finanziellen Schwierigkeiten. Im Gespräch mit The Telegraph erklärte er kürzlich: "Ich wohne in Hotels, ich wohne in Airbnbs, ich gehe dahin, wo die Arbeit ist. Ich habe buchstäblich kein Zuhause." Dass er in den vergangenen Jahren mit hohen Ausgaben und wenig Einnahmen zu kämpfen hatte, schrieb er den juristischen Kämpfen der letzten Jahre zu. Bei "Piers Morgan Uncensored" sprach Kevin im vergangenen Jahr zudem über seine Schulden und gab an, seine Immobilie in Baltimore verloren zu haben.

Der House of Cards-Star betonte jedoch seinen Optimismus, was seine berufliche Rehabilitation angeht. Er verglich seine Situation mit der von Schauspielern früherer Zeiten, die infolge des McCarthyismus auf die schwarze Liste Hollywoods gesetzt wurden. In diesem Zusammenhang sprach er über seine Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit berühmten Filmproduzenten, um seine Karriere wieder ins Rollen zu bringen: "Mein Gefühl ist also: Wenn Martin Scorsese oder Quentin Tarantino morgen Evans [Kevins Manager] anrufen, ist alles vorbei", meinte er über seine berufliche Misere. "Ich wäre unglaublich geehrt und erfreut, wenn Talente dieses Niveaus zum Telefon greifen. Und ich glaube, das wird passieren."

Getty Images Kevin Spacey, 2022

Getty Images Kevin Spacey erscheint vor Gericht in London im Juni 2022

