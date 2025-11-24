Rachel Zoe gibt erstes Interview nach Scheidung von Rodger

Rachel Zoe (54) hat sich in einem offenen Interview mit dem Magazin People erstmals seit ihrer Scheidung von Rodger Berman zu ihrer neuen Lebenssituation geäußert. Nach 26 Jahren Ehe und der Trennung des Paares im letzten Jahr kehrt die Designerin nun beruflich wie privat auf die Bildfläche zurück. In der 15. Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills, die am 4. Dezember startet, gewährt sie einen Einblick in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter und in ihren schwierigen, aber befreienden Neustart. Dabei betont sie, dass sie "sich völlig anders fühle" und betrachte die neue Phase ihres Lebens trotz mancher Herausforderungen als Chance.

Die Entscheidung, sich zu trennen, sei gut überlegt gewesen, betonte Rachel, denn das Wohlergehen ihrer beiden Söhne, Skyler und Kaius, stehe für sie absolut im Vordergrund. Die Designerin sprach darüber, wie wichtig es sei, unabhängig zu bleiben – sei es finanziell, beruflich oder sozial. Mit Unterstützung ihrer Kinder wagt sie auch beim Dating erste Schritte und sieht dies als einen natürlichen Teil ihrer Entwicklung. Beruflich zeigt sie sich enthusiastisch. Mit fast 50 Marken und neuen Projekten wie einem Podcast und ihrer beliebten Stylingbox Curateur ist sie weiterhin voller Tatendrang und plant keineswegs, langsamer zu machen.

Rachel und Rodger waren seit Anfang der 90er Jahre ein Paar, ihre Ehe galt lange als stabil. Doch mit der Zeit veränderten sich beide, und letztlich hätten verschiedene Ansichten zu wichtigen Entscheidungen eine Trennung unausweichlich gemacht. Die Designerin hatte betont, dass der größte Teil ihrer Ehe sehr schön gewesen sei und dass sie keinen Groll hege. Vielmehr möchte sie sich in der Zukunft auf die positive Weiterentwicklung sowohl für sich als auch für ihre Kinder konzentrieren. Dass ihre Söhne sie in dieser neuen Lebensphase unterstützen, erfüllt sie mit großer Dankbarkeit und zeigt, wie stark der familiäre Zusammenhalt geblieben ist.

Getty Images Designerin Rachel Zoe, 2019

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Mai 2018

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024