Die "Sissi"-Trilogie läuft an Weihnachten erstmals bei RTL

Die Sissi-Trilogie mit Romy Schneider (†43) in ihrer ikonischen Rolle als Kaiserin Elisabeth an der Seite von Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm, †86) gehört für viele Familien zu den Feiertagen einfach dazu. Dieses Jahr gibt es eine Änderung: Erstmals wird das Meisterwerk an Heiligabend bei RTL zu sehen sein. Ab 20.15 Uhr zeigt der Sender die drei Filme nacheinander – beginnend mit "Sissi", gefolgt von "Sissi – Die junge Kaiserin" um 22.20 Uhr und abschließend "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" um 00.20 Uhr. Bereits um 19.05 Uhr stimmt eine Dokumentation auf die Geschichte der historischen Persönlichkeit ein. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag wird der Dreiteiler, der bereits in verschiedenen Formen neu aufgelegt wurde, tagsüber ausgestrahlt. Parallel dazu sind alle Teile auf RTL+ abrufbar.

Romy Schneiders Darstellung als junge Kaiserin, die im Laufe der Filme eine beachtliche Charakterentwicklung durchläuft, hat seit ihrer Premiere Mitte der 1950er-Jahre zahlreiche Generationen berührt. Ob prachtvolle Kostüme, romantische Walzerszenen oder emotionale Familienkonflikte: Die Filme bieten große Gefühle und pure Nostalgie. Besonders anrührend ist der Wandel, den Sissi durchlebt, von der verliebten Prinzessin zur starken Kaiserin, die selbstbestimmt ihren Weg geht – vor allem im Konflikt mit Schwiegermutter Sophie (Vilma Degischer). Für viele Familien ist das gemeinsame Schauen zur echten Tradition geworden und könnte als neues Highlight viele weihnachtliche Routinen bereichern.

Der Wechsel zu RTL ist dabei nicht ganz überraschend. Seit diesem Jahr liegen die Rechte für den Filmklassiker nicht mehr bei der ARD, die zuvor das Weihnachtsprogramm damit schmückte. Die RTL-Gruppe hatte die Lizenz ersteigert und sich damit den Kultfilm mit der 1982 verstorbenen Romy für die eigene Programmgestaltung gesichert. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Rechte und Traditionen im Fernsehgeschäft verschieben können. Für die Zuschauer bedeutet es vor allem eins: Ein vertrauter Weihnachtsmoment bleibt erhalten und gleichzeitig erhält das Programm des Kölner Senders an den Feiertagen einen frischen Anstrich.

Anzeige Anzeige

Action Press / Everett Collection Romy Schneider als Kaiserin Sissi in dem Film "Sissi"

Anzeige Anzeige

ActionPress Karlheinz Böhm und Romy Schneider als Frank und Sissi in "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin"

Anzeige Anzeige

Keystone/ Getty Images Romy Schneider, 1965