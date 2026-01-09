"Bares für Rares"-Lady floppt mit 20.000-Euro-Forderung

Ein geplatzter Traum bei Bares für Rares: In der ZDF-Trödelshow brachte Victoria Keller aus Frankfurt eine antike Musikkiste mit, die einst ihr Vater für 40.000 D-Mark gekauft hatte. Ihr Ziel war klar: 20.000 Euro sollten es beim Verkauf werden. Moderator Horst Lichter (63) reagierte auf die selbstbewusst vorgetragene Summe mit einem ungläubigen "Leck mich am A…", wie in der Sendung zu hören war. Mit der Hoffnung auf ein Bietergefecht in den Händlerraum gekommen, traf Victoria auf eine Realität, die so gar nicht zu ihren Erwartungen passen wollte.

Experte Detlev Kümmel nahm die schwere Kiste genau unter die Lupe und datierte sie auf fast 130 Jahre. Das klang zunächst vielversprechend, doch die Preisfrage brachte Ernüchterung: 2.000 Euro seien realistisch, vielleicht 3.000 Euro, wenn alles optimal laufe. Zu wenig für die Verkäuferin, deren Gesicht prompt alle Enttäuschung verriet. Statt mit Händlern zu feilschen, folgte der Rückzug: Victoria lehnte die Händlerkarte ab und verließ das Studio ohne Deal. Das Konzept der Sendung blieb damit unerbittlich: Zwischen Wunsch und Marktwert darf die Lücke nicht zu groß sein, sonst endet der Ausflug zu "Bares für Rares" ohne Happy End.

Erst vor einer Woche hatte es in der Sendung bereits eine ähnliche Szene gegeben: Petra Böckly aus dem Saarland stand mit ihrem geerbten Gemälde von Charles Palmié vor einer enttäuschenden Preis-Realität. Die Verkäuferin hatte mindestens 5.000 bis 6.000 Euro erhofft, doch Expertin Dr. Bianca Berding bezifferte den Marktwert auf maximal 3.200 Euro. Petra entschied sich, ihr Erinnerungsstück lieber wieder mit nach Hause zu nehmen. "Das Bild bleibt in der Familie", erklärte die Anbieterin nach dem geplatzten Deal.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Anzeige Anzeige

Future Image Detlev Kümmel, 2019

Anzeige Anzeige

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Horst Lichter, TV-Star

Anzeige