Das ist Frederic Baloniers liebste "Maxton Hall"-Erinnerung

Frederic Balonier, bekannt durch seine Rolle als Kieran Rutherford in der beliebten Serie Maxton Hall, sprach bei der Premiere der zweiten Staffel über einen besonderen Moment. Gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Damian (27), Harriet (22) und Andrea verbrachte er einen emotionalen Abend in Hildesheim: "Wir haben uns am ersten Drehtag oder einen Tag davor auf ein Parkhaus gestellt und den Sonnenuntergang angeschaut. Das war voll schön", erzählte der Schauspieler bei Promiflash. Für die vier markierte dieser Augenblick den Start in eine neue aufregende Staffel – ein Moment, der Frederic besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Neben den Dreharbeiten reflektierte Frederic auch über den Erfolg der Serie und die Reaktionen des Publikums. Er verriet, dass er zunächst skeptisch war, wie das Projekt angenommen werden würde. "Boah, null", sagte er auf die Frage, ob er mit einem solch positiven Feedback gerechnet habe. Laut eigener Aussage konnte er kaum fassen, wie groß der Hype plötzlich wurde: "Irgendwann haben alle gesagt, dass das ein größeres Ding wird. Aber ich habe das nicht geglaubt. Und dann auf einmal ging's voll ab", so der Schauspieler weiter. Für ihn bleibt der überwältigende Erfolg der Serie ein unerwartetes, aber umso schöneres Erlebnis.

Seit dem Start von "Maxton Hall" hat sich Frederics Leben spürbar verändert. Der Schauspieler schätzt die enge Bindung zu seinen Co-Stars besonders, wie seine Parkhaus-Anekdote zeigt. Damian, Harriet und Andrea zählen längst nicht mehr nur zu seinen Kollegen, sondern auch zu Freunden, mit denen er die intensiven Erfahrungen bei den Dreharbeiten teilt. Frederics authentische und bodenständige Art scheint das Publikum zu begeistern und könnte ein Grund sein, warum er als Kieran Rutherford so viele Herzen erobert hat. Fans können sich freuen, ihn und seine Kollegen in Staffel zwei wieder auf der Leinwand zu sehen.

Getty Images Frederic Balonier, Februar 2025

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

