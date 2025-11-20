Das 20-Sekunden-Thema: Fans verspotten Temptation-Marwin

Bei Temptation Island V.I.P. plauderte Melissa Heitmann (29) aus, es sei einmal dazu gekommen, dass ihr Freund Marwin Klute (28) beim Oralsex schon nach 20 Sekunden zum Höhepunkt kam. Diese Geschichte scheint den Realitystar seither nicht loszulassen – auch den Fans ist mittlerweile aufgefallen, dass er seit mehreren Folgen und in diversen Instagram-Storys immer wieder seinen vermeintlichen Fauxpas anspricht und sich rechtfertigen will. Auf dem Instagram-Account der Show spotten die Zuschauer nun über Marwin und das leidige Thema.

Ein User stellt fest: "Ich komme nicht darauf klar, wie Marwin seit drei Folgen nicht darüber hinwegkommt, dass er nach 20 Sekunden gekommen ist. Es juckt absolut niemanden, außer dich." Ein anderer meint: "Dank ihm selbst wird es auf ewig sein Running Gag bleiben. Junge, hättest du einmal kurz gelacht, hätten wir es alle vergessen." Ein Zuschauer glaubt, dass ein tieferliegendes Problem dahinterstecken könnte. "Sag mir, dass du unsicher mit dir bist, ohne mir zu sagen, dass du unsicher mit dir bist", schreibt er.

Auch RTL selbst postet einige Memes zum Thema und erlaubt sich einen Seitenhieb gegen Marwin: "Die längsten 20 Sekunden in Marwins Leben. Wie lange werden ihn diese wohl noch verfolgen?" Melissa selbst entschuldigte sich im Nachhinein bereits für ihre unüberlegte Aussage und erklärte, sie sei betrunken gewesen und habe nicht über die Konsequenzen ihrer Worte nachgedacht. Doch auch ihr scheint das leidige Thema jetzt so langsam auf den Geist zu gehen. Sie scherzt in der Kommentarspalte: "Diese 20 Sekunden werden mich auf ewig verfolgen..."

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Hobby-Sportler und Influencer

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute