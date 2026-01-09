Neue Elvis-Fotos aufgetaucht: Geheimes Versteck entdeckt

Eine echte Überraschung für Fans von Elvis Presley (†42): Pünktlich zum 91. Geburtstag des unvergesslichen Kings of Rock 'n' Roll sind nun noch nie gesehene Aufnahmen des Musikidols aufgetaucht. Die Schnappschüsse zeigen Elvis nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter den Kulissen und in überraschend privaten Momenten. Die Aufnahmen aus den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren wurden laut der Bild-Zeitung in einem Tresorraum eines unterirdischen Salzbergwerks in Kansas entdeckt. Der Fund gelang Regisseur Baz Luhrmann (63) bei Recherchen zu einem Filmprojekt – inklusive bislang unbekannter Tonaufnahmen, in denen Elvis über sein Leben spricht.

Die Restaurierung des Materials erwies sich laut Mirror jedoch als technische Mammutaufgabe, da sich die Aufnahmen in keinem guten Zustand befanden. Der Regisseur und sein Team arbeiteten rund zwei Jahre daran, die Fotos und Tondokumente in bestmöglicher Qualität wiederherzustellen. Ursprünglich waren viele der Aufnahmen für die Konzertfilme "Elvis: That’s the Way It Is" und "Elvis on Tour" gedacht, fanden damals jedoch keine Verwendung. Nun erleben sie doch noch ihre Premiere: Das restaurierte Material wird in der IMAX-Dokumentation "EPiC Elvis Presley in Concert" zu sehen sein, die am 27. Februar in Großbritannien startet.

Fast fünf Jahrzehnte nach seinem Tod fasziniert Elvis Presley weiterhin Generationen von Fans. Mit Welthits wie "Jailhouse Rock" und "Suspicious Minds" wurde er zu einer der größten Ikonen der Popkultur. Umso größer ist nun die Vorfreude: In der neuen Doku soll Elvis weite Teile seiner Geschichte erstmals selbst erzählen. In einem kurzen Trailer auf Instagram ist die Musiklegende mit ihrer markanten, tiefen Stimme zu hören: "Es wurde viel geschrieben und viel gesagt, aber nie aus meiner Sicht."

