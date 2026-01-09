"Gab genug Chancen": Samira Yavuz sieht kein Liebescomeback

Reality-TV-Star Samira Yavuz (32) spricht offen über die Trennung von Serkan Yavuz (32) – und die letzten Hoffnungen ihrer Fans auf ein Liebescomeback. Im Gespräch mit der Bild stellt Samira klar, dass sie einen Schlussstrich gezogen hat. "Das sehen die Fans romantischer als das echte Leben", betont sie und ergänzt unmissverständlich: "Es gab genug Chancen für ein ganzes Fußballteam. Irgendwann muss man akzeptieren: Dafür braucht es zwei – und nicht nur eine, die immer wieder hofft."

Aktuell ist Samira auf dem Cover vom Playboy zu sehen. Die Fotos versteht sie als Statement für ihr Selbstbewusstsein: "Es fühlt sich an wie ein großes Schulterklopfen. Ich habe es für mich gemacht und stehe dahinter." Aber was ist eigentlich Serkans Reaktion auf ihre freizügigen Schnappschüsse? Im Interview mit dem Blatt merkt die Reality-TV-Teilnehmerin trocken an: "Wir haben keinen direkten Kontakt dazu gehabt. Ich gehe davon aus, dass ihm die Bilder nicht entgangen sind."

Das Shooting ist aber nicht die einzige Überraschung. Vorfreude herrscht bei Samira derweil auf das Dschungelcamp: Zur Vorbereitung bestellte sie sich getrocknete Insekten nach Hause. "Knusprig, ein bisschen wie Chips. Der Kopf arbeitet mehr als der Gaumen", lacht die TV-Bekanntheit. Die größte Hürde im australischen Busch werde für sie nicht etwa Lagerfeuer-Mitbewohnerin Eva Benetatou (33) sein, mit der Serkan ihr fremdging, sondern die Distanz zu ihren Kindern: "Das wird emotional die größte Aufgabe. Aber meine Kinder geben mir gleichzeitig auch die größte Motivation."

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025