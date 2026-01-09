Victoria Beckham entwarf Holly Ramsays Hochzeitskleid

Holly Ramsay, die Tochter des berühmten TV-Kochs Gordon Ramsay (59), hat vor kurzem ihre Traumhochzeit mit Adam Peaty (31) gefeiert und dabei laut Daily Mail eine besondere Wahl getroffen: Niemand Geringeres als Victoria Beckham (51) durfte eines ihrer vier Brautkleider entwerfen. Damit rückt die Designerin nach dem Familienzoff rund um die Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Peltz-Beckham (26) wieder ins Rampenlicht. Damals sorgte die Entscheidung, dass Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham (31) ein Kleid von Valentino tragen wollte, für Schlagzeilen – und könnte bis heute Spannungen innerhalb der Familie erklären.

Die ehemalige Spice Girls-Sängerin ist seit Jahren eng mit Hollys Mutter Tana Ramsay (50) verbunden. Schon vor der Hochzeit zeigte Holly daher, wie stark ihr Verhältnis zu Victoria ist. Selbst bei ihrem Junggesellinnenabschied im November ließ sich die Designerin blicken, während Hollys eigene Schwiegermutter nicht eingeladen war. Am Hochzeitstag selbst war dann die gesamte Beckham-Familie geladen, doch ausgerechnet Brooklyn Peltz-Beckham und seine Frau Nicola blieben fern – sehr zum Ärger der Ramsays, wie die Daily Mail berichtet.

Victoria Beckham, die einst als "Posh Spice" weltberühmt wurde, hat sich über die Jahre als Designerin einen Namen gemacht und ist für ihre eleganten, zeitlosen Kreationen bekannt. Privat spielt vor allem ihre Familie eine zentrale Rolle: Sie zeigt sich immer wieder eng verbunden mit Ehemann David Beckham (50) und den gemeinsamen Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14). Nur vom ältesten Sohn Brooklyn fehlt in letzter Zeit jede Spur. Berichten zufolge soll er seine Familie sogar auf Social Media blockiert haben. Ob und wann es zu einer Versöhnung kommt, bleibt ungewiss.

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay mit Freunden und Familie an ihrem JGA

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

