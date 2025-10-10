Nächstenliebe? Thomas Gottschalk kritisiert die "Reichen"

Thomas Gottschalk (75) hat in einem Interview mit dem ZEITmagazin eindringliche Worte zur Verantwortung finanziell gut situierter Menschen gefunden. Der Entertainer, der im Dezember seine letzte große Samstagabendshow moderieren wird, teilte seine kritische Sicht zu Themen wie Steuerflucht und übertriebenem Luxusleben. Er zeigte kein Verständnis für Menschen, die ihren Reichtum nutzen, um sich in Dubai Steuervorteile zu erschleichen oder verschwenderisch zu leben. "Das Erstrebenswerte wird am Ende nur belasten", erklärte er im Hinblick auf Luxusvillen und ähnliche Statussymbole. Stattdessen betonte er die Wichtigkeit, das eigene Einkommen fair zu teilen und an die Gemeinschaft zu denken.

In dem Gespräch erinnerte Thomas auch an die Werte seiner Mutter, die Nächstenliebe auf ganz praktische Weise gelebt habe. Sie habe Obdachlose und sogar einen entlassenen Häftling in das Haus der Familie aufgenommen. Diese "tätige Nächstenliebe", so Thomas, habe ihn geprägt. Darüber hinaus kritisierte er das Streben nach Erfolg, das oft auf Kosten des persönlichen Glücks gehe. "Im Grunde rennt man erst dem Erfolg hinterher, und dann rennt man dem Glück hinterher, hat aber auf dem Weg zum Erfolg das Glück meistens verpasst", erklärte der Moderator. Seine Erfahrungen mit unglücklichen Reichen hätten ihn in dieser Einschätzung bestärkt.

Privat plant Thomas derzeit einen Tapetenwechsel. Nachdem er jahrelang in Malibu und in einem Schloss am Rhein gelebt hatte, renoviert er nun gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina ein neues Zuhause in der Nähe von München. Der Abendzeitung München zufolge soll der Umzug in das frisch renovierte Haus noch im November stattfinden. Trotz seines prominenten Status wirkt der Moderator in Interviews bodenständig und nachdenklich. In der Vergangenheit sprach er immer wieder über den Wert von Beziehungen und einfachen Freuden im Leben und scheint diese Überzeugung nun auch in seinem Wohnort widerzuspiegeln.

Getty Images Thomas Gottschalk im April 2022

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, September 2023