Gage lockte Vanessa und Aleks zu "Temptation Island V.I.P."

Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic (34) kehren am 6. Oktober auf die TV-Bildschirme zurück – und zwar als Teil der neuen Staffel von Temptation Island V.I.P.. Im Vorstellungsvideo, das auf dem Instagram-Account des Formats veröffentlicht wurde, plaudert das Paar aus, warum es sich für eine Teilnahme entschieden hat. "Wir waren letzten Winter bei der Reality-Awards-Premiere, und da wurden wir gefragt: 'Könntet ihr euch vorstellen, bei Temptation noch mal mitzumachen?'", erklärt Aleks. Die Antwort seiner Verlobten sei dabei ausschlaggebend gewesen: "Wenn die Summe schmeckt, dann sind wir dabei." Vanessa fügt schmunzelnd hinzu: "Und sie schmeckt. Es geht nicht nur ums Geld, aber am Ende geht es doch ums Geld, oder?"

Für Vanessa gibt es dieses Mal eine entscheidende Rollenänderung. Während sie in der dritten Staffel der Show noch in der Rolle der Verführerin zu sehen war, nimmt sie nun als Kandidatin teil. "Ich habe auch ein bisschen Bammel davor, weil es jetzt schon auch was Ernsteres für mich bedeutet", gesteht sie. Auch für ihren Partner ist es nicht das erste Mal: Aleks stellte in der Vergangenheit seine Beziehung mit Christina Dimitriou (33) auf die Probe, verliebte sich währenddessen jedoch in Vanessa. Eines möchte er daher klarstellen: "Ich werde einfach genauso sein wie vor drei Jahren, außer, dass ich mein Herz nicht anderen öffnen werde. [...] Das war echt eine Ausnahmesituation, und das kann ich jetzt beweisen, dass sich das nicht wiederholt."

Die Fans dürften gespannt sein, ob das Paar allen Versuchungen widerstehen kann. Doch es kursieren bereits Gerüchte, dass die beiden getrennt sind. Eine Aussage von Dilara Kruse, die behauptet hatte, Aleks würde derzeit mit Emmy Russ (26) anbandeln, heizte diese Spekulationen weiter an. Vanessa selbst bleibt jedoch gelassen. "Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Leute meinen, schon im Voraus Reality-Shows im Generellen zu spoilern – es soll ja trotzdem für den Zuschauer interessant bleiben", erklärte sie gegenüber Promiflash bei der Premiere von The Power und ergänzte: "Es ist ja leider auch oft so: Bei den Spoilern fehlt dann meistens auch wirklich die Wahrheit oder die Hälfte."

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Stars