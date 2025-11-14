Cynthia Erivo rettet Ariana Grande vor übergriffigem Fan

Ein Schockmoment bei der Premiere von "Wicked: For Good" in Singapur: Ariana Grande (32) war gemeinsam mit ihren Co-Stars Michelle Yeoh (63), Cynthia Erivo (38) und Jeff Goldblum (73) auf dem gelben Teppich unterwegs, als ein Mann plötzlich auf sie zustürmte und sie packte. Er drehte sich, legte den Arm um die Sängerin und zog sie an sich, wie ein Video auf TikTok zeigt. Cynthia stellte sich sofort schützend zwischen Ariana und den Angreifer, Sekunden später griff die Security ein. Ariana wirkte sichtlich mitgenommen, atmete tief durch, während Cynthia und Michelle sie beruhigten.

Der Eindringling, schnell als Johnson Wen, bekannt unter dem Spitznamen "Pyjama Man", identifiziert, wurde von der Security zurückgedrängt und vom roten Teppich entfernt. In den sozialen Medien postete Johnson später ein Video des Vorfalls mit einer bizarren Nachricht an Ariana: "Danke, dass ich mit dir auf dem gelben Teppich springen durfte." Johnson machte in der Vergangenheit bereits Schlagzeilen, als er unter anderem bei einem Auftritt von Katy Perry (41) und während einer Show von The Weeknd (35) auf die Bühne stürmte. Für Ariana war der Moment sichtbar belastend, wie die Videoaufnahmen zeigen.

Ariana hat in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Kämpfe gesprochen, insbesondere seit dem tragischen Bombenanschlag bei ihrem Konzert in Manchester 2017. Gegenüber der britischen Vogue berichtete sie 2018 über die posttraumatische Belastungsstörung, unter der sie seitdem leidet. Auch ihre anhaltenden Probleme mit Angstzuständen thematisierte sie offen: "Ich denke, viele Menschen haben heutzutage mit Angst zu kämpfen... Ich habe das Gefühl, dass meine Angst selbst Angst hat." Solche belastenden Erlebnisse wie bei der Premiere könnten diese Erinnerungen nur weiter verstärken, doch mit Cynthia und Michelle an ihrer Seite bewies Ariana Stärke.

