So hart trainierte Ariana Grande ihre Stimme für "Wicked"

Ariana Grande (32) hat einen Einblick in ihre intensive Stimmarbeit für die Verfilmung des Musical-Hits Wicked gegeben. Im Podcast "Good Hang With Amy Poehler" erzählte die Sängerin, wie sie monatelang trainierte, um der Rolle von Glinda gerecht zu werden. "Glindas Stimme ist so anders als meine", erklärte Ariana. Daher arbeitete sie im Vorfeld täglich sowohl mit ihrem Stimmtrainer Eric Vetro als auch mit ihrer Schauspieltrainerin Nancy Banks daran, gesanglich voll und ganz in Glindas Rolle hineinzuschlüpfen. Das Ziel: Ihre Stimme für nahtlose Übergänge zwischen Dialog und Gesang vorzubereiten und auf diese Weise die Emotionen in den Szenen live einzufangen.

Für Ariana bedeutete die Vorbereitung vor allem harte Arbeit an der Stimmtechnik. Da sie bestimmte Bereiche ihrer Stimme länger nicht genutzt hatte, musste sie erst wieder Muskelgedächtnis aufbauen. Anfangs seien viele Luftgeräusche zu hören gewesen, erinnerte sie sich. Über Wochen hinweg gelang es ihr jedoch, die Qualität ihrer Stimme zu verfeinern, sodass hohe Töne klarer und reiner wurden. Ihre Fortschritte hielt sie jeweils in Sprachnotizen fest. Bunte Klebezettel halfen ihr später beim Dreh, schnell zwischen Glindas helleren und geerdeteren Stimmfarben zu wechseln. So konnte sie beim Dreh live singen, ohne zu stocken. Besonders spannend: Wie die Figur wandelte sich auch Glindas Stimme zwischen den zwei Filmen spürbar.

Neben ihrer beeindruckenden stimmlichen Wandlungsfähigkeit ist Ariana auch für die emotionale Tiefe bekannt, die sie ihren Rollen verleiht. Durch den Live-Gesang gelang es ihr besonders gut, den Emotionen Ausdruck zu verleihen. Vor allem in Szenen mit spontanem Gesang habe sie es genossen, live zu singen, um den Moment authentischer darzustellen. Für Ariana dürfte diese Rolle eine ganz besondere Herausforderung gewesen sein. Dennoch hat sie die gemeinsame "Wicked"-Reise mit ihren Schauspielkollegen genossen. Die Sängerin und Schauspielerin, die durch Hits wie "Thank U, Next" bekannt wurde, ist für ihre kraftvolle Stimme und ihre dynamischen Auftritte berühmt. Dass sie so viel Engagement und Liebe zum Detail in die Rolle der Glinda gesteckt hat, dürfte ihre Fans im Kino begeistern.

Imago Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" in London, November 2025

Getty Images Cynthia Erivo, Ariana Grande und Michelle Yeoh bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018