Charles in den USA: Prinz Harry hofft auf Treffen mit Vater

Im April steht für König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) eine besondere Reise an: Das royale Paar wird in die USA fliegen, um in Washington den Präsidenten Donald Trump (79) zu treffen und den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit zu würdigen. Freunde von Harry berichteten in The Sun, der Herzog von Sussex wünsche sich, dass sein Vater ihn in Montecito besucht und dort Zeit mit seinen Enkeln Archie (6) und Lilibet (4) verbringt. Die Freunde des Prinzen werden mit den Worten zitiert: "Harry hat deutlich gemacht, dass er sich sehr freuen würde, wenn sein Vater ihn und die Familie besuchen käme."

Es wäre Charles' erster USA-Besuch seit dem Rückzug von Harry und seiner Ehefrau Meghan (44) aus dem royalen Dienst im Jahr 2020. Der König hat seine Enkel Archie und Lilibet zuletzt im Juni 2022 während der Platinjubiläums-Feiern für Königin Elizabeth (†96) gesehen. Seinen Sohn Harry traf Charles zuletzt im September 2025, damals bei einem privaten Tee im Clarence House in London. Offiziell bestätigt ist der Plan eines persönlichen Treffens zwischen Vater und Sohn nicht. Harrys Sprecher erklärte gegenüber The Sun: "Wir kommentieren keine privaten Gespräche zwischen Vater und Sohn." Auch der Buckingham-Palast verweigerte eine Stellungnahme.

Während zwischen Vater und Sohn vorsichtige Bewegung zu spüren ist, gilt das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder William (43) weiter als stark belastet. So wird William im Sommer zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA erwartet, bisher meidet er jedoch jeden öffentlichen Kontakt zu Harry. Er und seine Frau Kate (44) sollen Berichten zufolge komplett auf die Vorbereitung ihrer Kinder auf den Dienst für die Krone konzentriert sein.

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019