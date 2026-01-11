Regelverstoß? "Love Is Blind"-Konsti teasert Identität an

Konstantin Streifling hat in Love Is Blind: Germany eine sehr persönliche Geschichte öffentlich gemacht – und damit für einen der bewegendsten Momente der Staffel gesorgt. Der Influencer und Eventmanager erzählt in den Pods Kandidatin Jessi, dass bei ihm 2023 ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Kurz darauf folgt eine 13-stündige Operation in Köln, im Dezember desselben Jahres ein zweiter Eingriff. "Aus dem Nichts habe ich vor eineinhalb Jahren die Diagnose bekommen", sagt Konstantin in der Netflix-Show. Als Jessi ihm einen kleinen Fußball-Schlüsselanhänger schenkt, reagiert er mit einem Geständnis, das mitten ins Herz trifft: "Das Lustigste überhaupt: Mein Vater ist auch Musiker und die Hymne vom 1. FC Köln, die ist von meinem Vater." Für die beiden, die sich zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen haben, wird der Moment zur emotionalen Brücke.

Die Geschichte hinter den Kulissen ist nicht weniger eindrücklich. Nach der ersten Operation drohte Konstantin, eigenen Worten nach, "zu 50 Prozent" ein Pflegefall zu werden. Der zweite Eingriff lief besser als befürchtet, nötig war am Ende ein Hörgerät – ansonsten blieb der Rheinländer der Alte. Gegenüber Jessi, die ihren Opa als glühenden FC-Fan beschreibt, öffnet sich der Promi-Sohn weiter. Er ordnet ein, dass sein Vater, Höhner-Musiker Jens Streifling, die FC-Hymne singt. In der Debatte um einen möglichen Regelverstoß – könnte Jessi dadurch geahnt haben, wer er ist? – bleibt die Sendung nüchtern: Offiziell wurden keine Regeln gebrochen, Belege für Vorwissen gibt es nicht. Fest steht allerdings, dass Konstantin Jessi später seiner Familie vorstellt, unter anderem auf Mallorca, wo er einen Zweitwohnsitz hat. Bis zur Hochzeit schaffen es die beiden als eines von drei Paaren der Staffel.

Abseits der Schlagzeilen über Diagnosen und TV-Regeln zeigt sich vor allem, wie sehr persönliche Geschichten die Verbindung der beiden prägen. Jessi erinnert sich an ihren Opa, bei dessen Beerdigung "Mer stonn zo dir, FC Kölle" lief. Für die Verkaufsleiterin wird die Musik so zum Band zu Konstantins Familie. Der Kölner wiederum betont Dankbarkeit und Nähe, wenn er über seine Gesundheit spricht. Während die drei Finalpaare ihrem großen Tag entgegenfiebern, gehört die Aufmerksamkeit ihnen sicher – nicht nur wegen der Bühne, sondern wegen der leisen, privaten Momente, die sie teilen. Die Entscheidung, ob ihre Liebe den Schritt vor den Traualtar schafft, fällt in der finalen Folge, die am 15. Januar morgens bei Netflix erscheint.

Konstantin Streifling von "Love Is Blind"-Germany Staffel 2

Die Kandidatinnen von "Love Is Blind: Germany" 2026

Die Kandidaten von "Love Is Blind: Germany" 2026

