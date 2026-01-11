Timothy Busfield kaufte den mutmaßlichen Opfern Geschenke

Timothy Busfield (68) steht im Zentrum schwerer Vorwürfe: Zwei Zwillingsjungen, die mit dem Regisseur am Set der Serie "The Cleaning Lady" gearbeitet haben sollen, beschuldigen ihn, sie mehrfach unangemessen berührt zu haben, wie US Weekly berichtete. Der Haftbefehl beschreibt Vorfälle, bei denen er die Kinder hochgehoben und gekitzelt haben soll. Einer der Jungen sei demnach "sehr ängstlich" geworden und habe sich nicht getraut, etwas zu sagen, aus Sorge, der 68-Jährige könnte wütend werden. In dem Dokument heißt es außerdem, dass Timothy und seine Ehefrau Melissa Gilbert (61) "den beiden Jungen Weihnachtsgeschenke gekauft und gemeinsam an mehreren gesellschaftlichen Veranstaltungen teilgenommen haben". Die Vorfälle sollen sich auf und abseits des Sets ereignet haben.

Timothy selbst schilderte laut Haftbefehl gegenüber dem ermittelnden Officer, er könne sich nicht erinnern, die Kinder hochgehoben oder "offensichtlich gekitzelt" zu haben. Gleichzeitig räumte der Schauspieler aber ein, es sei "sehr wahrscheinlich", dass es körperlichen Kontakt gegeben habe. Es habe zudem "kein Protokoll" dafür gegeben, wie Erwachsene am Set Kinder anfassen dürfen, wird er zitiert. Officer Marvin Brown wertete die Einladungen zu Treffen außerhalb des Sets sowie die Weihnachtsgeschenke als Versuch, Nähe herzustellen und Grenzen zu verschieben. In seinem Fazit spricht er von "klassischem Grooming", das Misstrauen dämpfen und Übergriffe in Normalität einbetten solle.

Erst gestern war die Anklage gegen den Regisseur in New Mexico öffentlich geworden. Die Ermittlungen der Polizei in Albuquerque liefen laut TMZ bereits seit November 2024, nachdem die zwei minderjährigen Schauspieler die schwerwiegenden Vorwürfe erhoben hatten. Einer der Jungen sagte den Ermittlern, Timothy habe ihn während der Dreharbeiten mehrfach im Intimbereich berührt. Auch der zweite Junge berichtete von ähnlichen Übergriffen. Wie aus Unterlagen hervorging, hatte die Produktionsfirma Warner Bros TV zwar einen Untersuchungsbericht vorgelegt, der keine belastenden Ergebnisse fand, doch die Behörden bewerteten dies nicht als ausreichend. Warner Bros TV kündigte an, weiterhin mit den Ermittlern zu kooperieren.

Getty Images Timothy Busfield, Schauspieler

Getty Images Melissa Gilbert und ihr Mann Timothy Busfield, Juni 2023

