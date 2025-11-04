So ernst soll Romanze von Sydney Sweeney und Scooter sein

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) scheinen mehr als nur Freunde zu sein. Insider berichteten jetzt gegenüber Us Weekly, dass sich ihre Beziehung entgegen den Erwartungen zunehmend vertieft habe. "Die Sache wird ernst und ist sehr real", heißt es aus dem Umfeld der beiden. Trotz vollem Terminkalender verbringen die Schauspielerin und der Unternehmer seit Wochen gezielt Zeit miteinander, zuletzt verstärkt in Los Angeles. Der 44-Jährige soll den "Wo die Lüge hinfällt"-Star sehr unterstützen, vor allem in Bezug auf ihre Karriere, und bietet ihr dabei wertvolles Feedback. Erste romantische Spekulationen kamen im Sommer auf, als die beiden zusammen in Italien gesichtet wurden – kurz vor der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55).

Die Verbindung der beiden sei auch deshalb besonders, weil Scooter durch seinen Charme und seine Erfahrung Sydney neue Perspektiven eröffne, insbesondere geschäftlich. Berichten zufolge beeinflusst er sie durch seine Zielstrebigkeit, was sie sehr schätze. Gleichzeitig verfolgt die 28-Jährige aber auch ihre eigenen Projekte, darunter den Film "Christy", in dem sie eine Boxerin porträtiert, und nahm kürzlich an den Feierlichkeiten der NASCAR Championship in Phoenix teil. Auffällig: Am selben Tag, dem 2. November, wurde sie auch erneut mit ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino in einem Auto gesichtet. Die beiden hatten ihre Verlobung im März dieses Jahres aufgelöst.

Trotzdem berichtete The Sun vor wenigen Wochen, dass Sydney und Scooter sogar schon ganz konkrete Pläne für ihre gemeinsame Zukunft schmiedeten. "Sie planen, in den nächsten Monaten zusammenzuziehen", verriet damals ein Insider. Schon zu diesem Zeitpunkt verbrachten die Schauspielerin und der Musikmanager fast jede freie Minute miteinander – persönlich oder am Telefon. Ein Umzug noch Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2026 steht laut der Quelle zur Debatte. Offenbar hatten sich beide zu diesem Zeitpunkt bereits den Segen ihrer Familien geholt, nachdem der Unternehmer bei einem gemeinsamen Wochenende am Lake Tahoe erstmals auf ihre Eltern traf.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Amy Sussman / Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun.

Anzeige Anzeige

IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino, August 2024