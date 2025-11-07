Selbstbewusstsein: So trotzt Sydney Sweeney Hass im Netz

Sydney Sweeney (28) zeigt sich unbeeindruckt von Kritik und den Meinungen anderer über sich. In einem Gespräch mit GQ verrät die Schauspielerin, dass sie sich nicht von Online-Kommentaren oder Kontroversen definieren lasse. Zuletzt war sie wegen einer American-Eagle-Werbekampagne in die Schlagzeilen geraten, die von einigen Beobachtern als Glorifizierung von Eugenik eingeschätzt wurde. Doch die Euphoria-Bekanntheit bleibt gelassen: "Ich weiß, wer ich bin und was ich schätze. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. [...] Deshalb lasse ich nicht zu, dass andere Menschen definieren, wer ich bin."

Nach der Flutwelle an negativen Reaktionen zu dem Werbespot erwarteten viele Fans, dass sich Sydney dagegen positionieren würde, doch sie ließ den Shitstorm unkommentiert. "Es war alles nur viel Gerede. Und weil ich letztendlich wusste, wofür diese Werbung war, nämlich für tolle Jeans, hat mich das weder positiv noch negativ beeinflusst", berichtet der Hollywoodstar und ergänzt pragmatisch: "Wenn ich ein Anliegen habe, über das ich sprechen will, dann werde ich das tun."

Während sich das Internet über die US-Amerikanerin echauffierte, war sie am Set von "Euphoria" schwer beschäftigt. Die dritte Staffel der Erfolgsserie soll im Frühjahr 2026 in den USA ausgestrahlt werden, und Sydney ist als Cassie wieder mit dabei. Im Empire-Interview plauderte sie aus: "Sam Levinson ist ein brillanter Filmemacher, mit dem man wunderbar zusammenarbeiten kann. Manchmal lese ich etwas, rufe ihn dann an und sage: 'Lass uns noch verrückter werden.' Und er antwortet: 'Ich bin dabei.' Und diese Staffel ist völlig aus den Fugen geraten."

Getty Images Sydney Sweeney im Beverly Hills Hotel, 2025

IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019