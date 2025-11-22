Hugh Jackman verrät: Neil Diamond weinte wegen Film über ihn

Hugh Jackman (57) hat verraten, dass Neil Diamond (84) nach einer Vorführung des neuen Films "Song Sung Blue" so gerührt war, dass er ihn unter Tränen anrief. Der Schauspieler sagte in der "The Graham Norton Show", er habe den Musiker daraufhin in dessen Zuhause besucht und sogar übernachtet. Beim gemeinsamen Abendessen schlug Neil spontan Karaoke vor. Zusammen sangen die beiden "I Dreamed A Dream" aus "Les Misérables", dazu "Can’t Help Falling in Love" und natürlich "Sweet Caroline". "Neil rief mich weinend an, weil ihn der Film so bewegt hat", sagte Hugh und fügte hinzu: "Es war wunderbar."

Auslöser für das Treffen war Hughs neuer Film "Song Sung Blue", der von einer Neil Diamond-Tribute-Band handelt. "Song Sung Blue" erzählt die Geschichte zweier Musiker, die in einer schwierigen Phase ihres Lebens eine Neil-Diamond-Tribute-Show starten und darüber nicht nur Erfolg, sondern auch die Liebe finden. Hugh spielt darin Mike, an seiner Seite steht Kate Hudson (46) als Claire. Besonders knifflig sei die Doppel-Imitation gewesen: einen Mann zu spielen, der wiederum Neil spielt. "Es war verwirrend, aber ich musste mich als Performer verlieren, damit Mike zu Neil werden kann", erklärte Hugh bei Graham Norton. Der 84-jährige Star aus New York habe den fertigen Film gesehen und sei tief bewegt gewesen. Auch Kate berichtete in der Show von einem emotionalen Treffen mit Neil, den sie trotz jahrelanger Nachbarschaft zuvor nie kennengelernt hatte.

Hugh scheint nicht nur vor der Kamera, sondern auch live auf der Bühne gerne zu glänzen. Erst kürzlich trat er spontan mit seiner Kollegin Kate in einem Berliner Klub auf und sorgte für Begeisterung bei den Fans. Der Schauspieler bleibt seinem Ruf als vielseitiger Entertainer treu, der nicht nur das Publikum, sondern auch Musik-Legenden wie Neil für sich gewinnen kann.

Collage: Getty Images, Getty Images / Alberto E. Rodriguez Collage: Hugh Jackman und Neil Diamond

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Abschlussgala-Premiere von „Song Sung Blue“

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin