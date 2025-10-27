Hugh Jackman und Sutton feiern Red-Carpet-Debüt als Paar

Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) haben ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich gegeben. Das frisch verliebte Duo strahlte am Sonntagabend bei der Premiere von Hughs neuem Film "Song Song Blue" im Rahmen des AFI Fest im TCL Chinese Theatre in Hollywood. Während Hugh in einem eleganten schwarzen Anzug samt Krawatte erschien, sorgte Sutton mit einem tief ausgeschnittenen schwarzen Satinkleid für Aufsehen. Umarmt und sichtlich verliebt posierten die beiden Schauspieler für die wartenden Fotografen und unterstrichen ihre neue Zweisamkeit.

Das offizielle Pärchen-Debüt kommt fast zwei Jahre nachdem sie Ende 2023 zum ersten Mal romantisch miteinander in Verbindung gebracht wurden. Zuvor hatten Hugh und Sutton gemeinsam viele Bühnenmomente im Musical "The Music Man" am Broadway geteilt, doch nun ist ihre Beziehung nicht mehr rein beruflicher Natur. Bei der Premiere von "Song Song Blue" stand jedoch nicht nur das neue Hollywood-Paar im Mittelpunkt, sondern auch Hughs schauspielerische Leistung. Im Film, der pünktlich zu Weihnachten in die Kinos kommt, spielt er die Rolle eines Neil-Diamond-Tributsängers und erhält bereits Vorschusslorbeeren in Form von Oscar-Geflüster.

Abseits der Berufswelt scheint Sutton, die ebenfalls für ihre Musical-Karriere und ihre Bühnenpräsenz bekannt ist, Hugh nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) neues persönliches Glück zu bringen. Privat bleibt Hugh für seine zwei adoptierten Kinder weiterhin ein engagierter Vater. Für Sutton ist dagegen weniger über das private Umfeld bekannt, doch die gemeinsame Leidenschaft für Musik und Theater dürfte die beiden eng miteinander verbinden. In Interviews gab Hugh in der Vergangenheit mehrfach seine Liebe zur Bühne und sein Faible für emotionale Rollen preis – ein Thema, das wohl auch in der neuen Beziehung viel Raum bekommt.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Weltpremiere von "Song Sung Blue“, Oktober 2025

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Abschlussgala-Premiere von „Song Sung Blue“

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022