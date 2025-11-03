Deborra-Lee Furness legt los: Buch über Ehe mit Hugh Jackman

Deborra-Lee Furness (69) hat einen Buchvertrag unterschrieben, der für Gesprächsstoff sorgt. In ihrem geplanten Werk will die Schauspielerin ihre Sicht auf ihre 27-jährige Ehe mit Hugh Jackman (57), die gemeinsame Adoption und Erziehung ihrer beiden Kinder sowie ihr Leben nach der Scheidung beleuchten. Wie das Magazin Woman's Day berichtet, sei dies ein Schritt, der ihrem Ex-Mann missfällt. "Hugh hatte schon von Debs Plänen gehört", wird eine Quelle zitiert, die hinzufügt, dass er insgeheim gehofft habe, sie würde auf das Angebot verzichten. Das Vorhaben sei allerdings weniger ein Akt der Vergeltung, sondern vielmehr eine Möglichkeit für Deborra-Lee, ihre Stimme zu finden und ihrer Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Laut dem Bericht von Woman’s Day lehnte die gebürtige Australierin den Deal zunächst ab, entschied sich dann aber um, da der Prozess des Schreibens für sie eine Art Therapie darstellen soll. Nachdem im Juni ihre Scheidung finalisiert wurde, haben sich Deborra-Lee und Hugh angeblich in New York getroffen, um erneut an einer freundschaftlichen Basis zu arbeiten. Insider berichten, dass diese Gespräche zur Schlichtung beitrugen und die Stimmung zwischen den beiden Ex-Partnern inzwischen deutlich entspannter ist. Doch Hugh soll die Buchpläne als möglichen Rückschritt empfinden und befürchten, dass frühere Wunden wieder aufgerissen werden könnten.

Die Scheidung der beiden Schauspieler im vergangenen Jahr bedeutete das Ende einer Ehe, die fast drei Jahrzehnte anhielt. Während Hugh lange gegen das Auseinanderdriften ankämpfte, schien es Deborra-Lee schwerzufallen, nach vorne zu blicken. Doch Freunde aus dem Umfeld des ehemaligen Paares betonen, wie wichtig es für die beiden ist, in Freundschaft verbunden zu bleiben – insbesondere für ihre inzwischen erwachsenen Kinder Oscar und Ava. Hugh selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr ihm die Familie am Herzen liegt, und suchte daher aktiv nach Wegen, um vergangene Spannungen zu überwinden.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im September 2017

Getty Images Schauspielerin Deborra-Lee Furness im März 2024

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler