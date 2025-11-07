Hugh Jackman und Sutton Foster albern am Flughafen herum

Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) wurden am Los Angeles International Airport gesichtet und zogen mit einem scherzhaften Moment am Gepäckband die Aufmerksamkeit auf sich. Der Schauspieler, der erst im Juni offiziell seine Scheidung von Deborra-Lee Furness (69) abgeschlossen hat, hielt sich mit einem lässigen Look in Blau und Schwarz eher zurück. Die Tony-Gewinnerin zeigte sich in einem sportlichen Outfit aus Grüntönen und Herbstakzenten. Genüsslich streckte Sutton dem Schauspieler – scheinbar aus Spaß – die Zunge entgegen, während die beiden auf ihr Gepäck warteten. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Ende Oktober feierten Hugh und Sutton ihr Red-Carpet-Debüt als Paar bei der Premiere von Hughs neuem Film "Song Sung Blue" auf dem AFI Fest in Hollywood. Zuvor wurden sie auch bei Veranstaltungen wie Richard Marx' (62) After Hours Confessions und der Fetch Pet Gala in New York gesichtet. Obwohl sie dort zunächst getrennt auftraten, schien Sutton von der Aufmerksamkeit überwältigt, während Hugh sich später zu ihr gesellte. Ihre Beziehung begann als langjährige Freundschaft, die seit ihrer Zusammenarbeit bei der Broadwayproduktion "The Music Man" 2022 wuchs. Anfang des Jahres wurde daraus eine romantische Verbindung.

Hughs Ex Deborra-Lee arbeitet derweil an einem Buch, das ihre 27 Jahre währende Ehe, ihre gemeinsame Familie und die Zeit nach der Scheidung beleuchten soll. Die Trennung beschrieb sie als tief einschneidend und schmerzhaft, doch inzwischen scheint laut Radar Online eine freundschaftliche Annäherung der Ex-Partner stattgefunden zu haben. Hugh konzentriert sich unterdessen auf die Werbekampagne seines Films "Song Sung Blue", in dem er an der Seite von Kate Hudson (46) und Michael Imperioli zu sehen ist. Mit einer Mischung aus Erfolg und Romantik festigt der 57-Jährige seinen Neustart.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Februar 2022

Getty Images Ava Jackman, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman und Oscar Jackman im Disneyland