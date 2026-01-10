Rache? Timothy Busfield weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Timothy Busfield (68) weist die schweren Vorwürfe entschieden zurück: Der Regisseur soll laut einer Strafanzeige in New Mexico zwei Jungen am Set der Serie "The Cleaning Lady" unsittlich berührt haben. Die angeblichen Taten sollen sich 2022 in Albuquerque ereignet haben, als die Kinder sieben und acht Jahre alt waren. Laut Ermittlungsunterlagen waren die Jungen als Kinderdarsteller in einer Produktion beteiligt, in der Timothy eine Episode inszenierte. Bei einer polizeilichen Befragung bestritt er laut TMZ die Anschuldigungen. Er sprach stattdessen von einem "Racheplan" der Mutter, die wütend gewesen sei, weil ihre Söhne nicht für eine weitere Staffel zurückkehrten.

In den Ermittlungsdokumenten wird außerdem eine Aussage von Hauptdarstellerin Elodie Yung erwähnt. Demnach habe sie Busfield berichtet, die Mutter der beiden Jungs habe gesagt, sie wolle "Rache", nachdem ihre Kinder ersetzt worden seien. Der Schauspieler bestätigte laut TMZ im Gespräch mit der Polizei, dass die Produktion die beiden Jungen irgendwann durch einen jüngeren Darsteller austauschte. Kurz darauf, so schilderte er, habe es einen Anruf von Warner-Bros.-Verantwortlichen gegeben, weil eine Beschwerde gegen ihn eingegangen sei. Warner Bros. ließ den Fall daraufhin von einer externen Kanzlei prüfen, die Ergebnisse dieser Untersuchung sind bislang unklar. Parallel hielten die Eltern der Jungen laut Anklage fest, dass die Vorfälle zwei Jahre nach den Dreharbeiten der Polizei gemeldet wurden.

Bei der Befragung war auch Timothys Ehefrau Melissa Gilbert (61) anwesend. Das Paar gab gegenüber den Ermittlern an, die Familie der Kinder auch privat gekannt zu haben. Man habe die Jungs zu Weihnachten beschenkt und gemeinsame Treffen außerhalb des Sets gehabt. Timothy, der seit Jahrzehnten als Schauspieler und Regisseur arbeitet, ist verheiratet und hat drei Kinder. In der Vergangenheit war er neben seiner TV-Arbeit auch regelmäßig hinter der Kamera aktiv, unter anderem bei Episoden populärer Serien.

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin "Busfiled/Gilbert"

Getty Images Timothy Busfield bei der New-York-Premiere von ABCs "For Life"

Getty Images Bei ABCs Winter Press Tour 2020: Timothy Busfield im Langham Huntington in Pasadena