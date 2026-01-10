Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist TV-Gesicht Hubert Fella

Name: Hubert Fella (57)

Geburtsdatum: 15. Januar 1968

Geburtsort: Hammelburg

Bekannt, weil...

Seinen Start ins Rampenlicht hatte Hubert bereits Jahre vor dem Dschungel, als er zusammen mit seinem Ehemann Matthias Mangiapane (42) in der VOX-Doku-Soap "Ab ins Beet" und bei "Die Schlagerstars" auftauchte, bevor das Duo ab 2016 bei Hot oder Schrott – Die Allestester zum festen Bestandteil wurde. 2017 zog das Paar in Das Sommerhaus der Stars ein und schrieb TV-Geschichte als erstes gleichgeschlechtliches Paar in der Show. Am Ende sprang der dritte Platz heraus, hinter Nico Schwanz (47) mit Saskia Atzerodt (33) sowie Helena Fürst (51) und Ennesto Monté (50). Auch solo war der unterfränkische Unternehmer in diversen Formaten zu sehen, etwa bei Kampf der Realitystars, "Die Festspiele der Reality Stars" oder "Die Superhändler". Parallel dazu blickt Hubert auf eine lange berufliche Laufbahn zurück: Schon als Teenager machte er eine Lehre als Bürokaufmann, arbeitete in einer Privatklinik und übernahm 1991 ein Reisebüro in Hammelburg, das er mehr als 25 Jahre führte.

Stärken:

Hubert überzeugt vor allem durch seine Authentizität: Er ist ehrlich, verstellt sich nicht und sagt offen, was er denkt. Mit seinem trockenen Humor und seiner Schlagfertigkeit sorgt er regelmäßig für Unterhaltung und bringt Leichtigkeit in angespannte Situationen. Dank seiner Lebenserfahrung tritt er gelassen und bodenständig auf, lässt sich nur schwer provozieren und bleibt auch in Konflikten meist ruhig. Seine herzliche, direkte Art schafft Nähe zu den Zuschauern, während seine langjährige Reality-TV-Erfahrung ihm hilft, souverän mit Kameras umzugehen und präsent zu bleiben.

Schwächen:

Der 57-Jährige geht vieles entspannt an – genau das macht ihn sympathisch, kann ihm im Dschungel aber auch zum Nachteil werden. Sein lockerer Umgang mit Herausforderungen könnte ihm bei körperlich fordernden Prüfungen Schwierigkeiten bereiten. Zudem sagt er offen, was er denkt, was zwar ehrlich wirkt, gelegentlich aber auch anecken kann. Da Hubert bewusst auf Intrigen und großes Drama verzichtet, läuft er Gefahr, im Geschehen weniger präsent zu sein. Seine Routine im Reality-TV sorgt zwar für Sicherheit, lässt aber manchmal wenig Raum für Überraschungen.

