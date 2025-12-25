Simon Cowell offenbart: Sein Sohn ist sein "Schicksal"

Simon Cowell (66) hat im "The Rest Is Entertainment Podcast" für einen verblüffenden Moment gesorgt, als er plötzlich auf seinen Sohn Eric zu sprechen kam. Auf die Frage des Gastgebers, was sein größter Fehler war, entgegnete Simon, er bereue nichts. Schließlich baue alles im Leben aufeinander auf. "Das ist nun mal Schicksal, und Eric wurde an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gezeugt. Wären die Dinge anders verlaufen, wäre er meiner Meinung nach nicht hier", führte der Musikproduzent seine Gedanken weiter aus. Sein Sohn Eric sei sein "Schicksal" – und alle seine Handlungen und Entscheidungen hätten ihn zu ihm geführt. Der überraschte Podcast-Gastgeber suchte kurz hörbar nach Worten. Simon ließ seinen Gedanken indessen weiter freien Lauf. Er sagte über Eric: "Er ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe."

Der Moderator versuchte, das Gespräch wieder auf Simons Karrierepläne zu lenken, und fragte nach, ob diese Erkenntnis Simons Arbeit beeinflusse. Der Musikproduzent antwortete: "Ich sehe Dinge anders. Prioritäten verschieben sich." Das Publikum im Studio reagierte mit leisem Applaus. Dann kehrten die Gesprächspartner wieder zu Casting-Formaten und Musikthemen zurück. Viele Fans lobten nach der Ausstrahlung des Interviews in den sozialen Medien den offenen und ehrlichen Einblick des Produzenten in die Beziehung zu seinem Sohn. Andere zeigten sich überrascht, wie deutlich der TV-Macher die Familie ins Zentrum stellte. Schließlich definierte sich Simon lange Zeit vor allem über seine Shows und sein Image als strenger Juror. Nur selten gab er Einblicke in sein Familienleben.

Ganz überraschend kommen Simons Worte jedoch nicht. Seit der Geburt seines Sohnes hatte er bereits in verschiedenen Interviews erklärt, wie sehr ihn die Vaterrolle verändert habe und dass er weicher geworden sei. Sein Sohn, den er mit seiner Partnerin Lauren Silverman (48) großzieht, nimmt eine zentrale Rolle in seinem Leben ein, wie nun auch seine Worte im Podcast bestätigten. Simon, der einst seinen Fokus ausschließlich auf seine Karriere legte, scheint als Vater das Leben tatsächlich aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und so bekommen seine Fans immer öfter den Menschen zu sehen, der hinter dem Produzenten steht.

IMAGO / Cover-Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

IMAGO / MediaPunch Simon Cowell, Eric Cowell und Lauren Silverman, 2024

Instagram / https://www.instagram.com/simoncowell/ Simon Cowell und sein Sohn Eric, 2024