Diese Stars sind bei Prinzessin Kates Weihnachtsfest dabei

Prinzessin Kate (43) lädt am 5. Dezember in die Westminster Abbey nach London zu ihrem bereits fünften "Together at Christmas"-Gottesdienst ein. Das Motto des diesjährigen Events lautet "Liebe in all ihren Formen". Neben der königlichen Familie werden auch prominente Gäste erwartet, darunter die Oscar-prämierte Schauspielerin Kate Winslet (50) sowie Hannah Waddingham (51). Sänger Dan Smith und Chiwetel Ejiofor (48) gehören ebenfalls zu den angekündigten Stars. Zudem sollen dort eindrucksvolle Geschichten von Menschen aus den Gemeinden erzählt werden, die durch Engagement und Zusammenhalt beeindrucken, wie People berichtet.

Die Veranstaltung steht wieder unter der Schirmherrschaft der Royal Foundation, die Prinzessin Kate zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) leitet. Dieses Mal wird der Abend zusätzlich durch eine Hommage an die kürzlich verstorbene Herzogin von Kent geprägt. Vor Beginn des Gottesdienstes werden junge Musiker der Organisation Future Talent, die die Herzogin mitbegründete, die Gäste mit einer musikalischen Darbietung begrüßen. Die weihnachtliche Dekoration wird durch den Gärtner Jamie Butterworth sowie Kränze, die in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern entstanden, gestaltet, um die Verbundenheit zur Natur zu unterstreichen.

Für Kate dürfte der Abend auch eine persönliche Bedeutung haben, da sie in den letzten Jahren von ihrer Weihnachtsinitiative besonders bewegt wurde. Der jährliche Gottesdienst, der erstmals 2021 in der Pandemie ins Leben gerufen wurde, soll Menschen zusammenbringen und die Kraft von Mitgefühl und Zusammenhalt feiern. Besonders erfreulich ist, dass die Prinzessin, die Anfang 2025 ihre Remission von Krebs bekanntgab, ihre Liebe zur Natur als Quelle der Stärke benannte. Die festliche Veranstaltung wird übrigens im britischen Fernsehen an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt.

Getty Images Prinzessin Kate 2025

Getty Images Kate Winslet, November 2024

Getty Images Prinzessin Kate bei "Together At Christmas" in Westminster Abbey 2024