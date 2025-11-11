"Hochzeit auf den ersten Blick" läuft doch wie geplant im TV

Sat.1 sorgt für Klarheit rund um die beliebte Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick, die laut Gerüchten am 18. November aufgrund eines Fußballspiels ausfallen sollte. Der Sender macht deutlich: Auch wenn die U21-EM-Qualifikation zwischen Deutschland und Georgien an diesem Tag im Programm steht, wird dies die Primetime nicht beeinflussen. Das Fußballspiel beginnt bereits um 17:30 Uhr, sodass dem Ausstrahlungszeitpunkt der Show um 20:15 Uhr nichts im Wege steht. "#HadeB läuft am 18. November wie geplant um 20:15 Uhr", bestätigte ein Sendersprecher gegenüber dem Magazin Kukksi.

Die neue Folge verspricht Spannung und große Emotionen: Marco und Marc erleben auf ihrer Hochzeitsreise Höhen und Tiefen, setzen jedoch auf Offenheit in der Kommunikation. Währenddessen kämpfen Julia und Julian auf Island um ihre Beziehung, die von ungelösten Konflikten überschattet wird. Auch bei Lina und Daniel auf einer Husky-Wanderung steht vieles auf dem Spiel – besonders das Thema Nähe und Eifersucht sorgt für Diskussionen. Ganz anders sieht es bei Sarah und Martin aus, deren innige Verbindung in Riga weiter wächst. Begleitet werden die Paare vom Expertenteam Dr. Sandra Köhldorfer (44), Beate Quinn und Markus Ernst, die mit viel Erfahrung und Feingefühl die Partner zusammenführen.

Bereits zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass die fünfte Folge der Kuppelshow am kommenden Dienstag wegen der Fußballübertragung nicht stattfinden würde. Diese Meldungen sorgten für Verunsicherung bei Fans der Sendung – insbesondere weil der Sendeplatz bislang stets zuverlässig um 20:15 Uhr lag. Innerhalb kurzer Zeit konnte Sat.1 diese Gerüchte jedoch ausräumen und die Ausstrahlung der Show bestätigen. So steht einem romantischen Fernsehabend nichts mehr im Wege.

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

