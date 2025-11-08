GZSZ-Star Onno Buß erzählt von Julians Kampf gegen Drogen

Onno Buß spricht offen über die dunkelste Phase seiner GZSZ-Figur: Der Schauspieler verkörpert in der Serie Julian Gerner, den Sohn von Jo Gerner und Elinor Schwarz, der in Berlin gefährlich ins Straucheln gerät. In den aktuellen Folgen schwankt Julian zwischen emotionalem Chaos, Drogen und Absturzgefahr, während er sich nach Zugehörigkeit sehnt und doch immer wieder an sich selbst scheitert. Onno beschreibt die Lage seiner Rolle gegenüber RTL als Suche, die fast zur Selbstzerstörung wird: "Julian sucht. Mütterlicherseits wurde er manipuliert und bekam Liebe nur unter Bedingungen, väterlicherseits fühlte er sich von der Geburt seines Halbbruders Valentin an links liegen gelassen."

Julian, der von seiner schwierigen Kindheit geprägt wurde, musste sich früh alleine behaupten. Während die elterliche Stabilität früh zerbrach, entwickelte er ein enges Band zu seiner Schwester Matilda. Trotzdem führt ihn sein Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit immer wieder auf eine Spur voller Schwierigkeiten. Die aktuelle Drogenproblematik in der Serie spiegelt diesen inneren Kampf eindringlich wider – eine Herausforderung auch für Onno. "Die größte Herausforderung war die Tiefe und Intensität seines Schmerzes. Umso stärker die Emotion, desto mehr Proben und Zeit am Set braucht es, um an die angemessene Tiefe des Gefühls zu gelangen", betont er.

Privat greift der Darsteller dabei auf persönliche Erfahrungen zurück. "Ich habe im Berliner Nachtleben gearbeitet und dabei selbst viel erlebt und gesehen. Diese Erfahrungen helfen mir, Menschen und Situationen besser zu verstehen – sowohl privat als auch für meine Arbeit als Schauspieler", offenbart er im Interview. Zugleich warnt Onno davor, die verführerische Leichtigkeit des Partylebens nicht zu unterschätzen. "Gleichzeitig weiß ich, dass der Umgang mit Alkohol und Drogen Risiken birgt, wenn man diese vermeintliche Leichtigkeit und Freiheit unbedacht auslebt." Er verbindet kreative Tiefe mit Bewusstsein für die Risiken des Nachtlebens – und macht Julian damit besonders greifbar.

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Onno Buß, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Onno Buß und Wolfgang Bahro bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Onno Buß, GZSZ-Star