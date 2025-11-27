Schauspieler Billy Bob Thornton enthüllt Drogenvergangenheit

Billy Bob Thornton (70) ist als seriöser Schauspieler bekannt. Doch der "Landman"-Star hat eine bewegte Vergangenheit. Im Podcast "After Dinner Thinks" sprach er nun über seinen Drogenkonsum. "Ich war drogenabhängig. Mit 24 habe ich mit den Drogen aufgehört. Davor habe ich alles probiert", gab er offen zu. Eine befreundete Krankenschwester habe ihm sogar Morphin besorgt. Außerdem habe er viele Psychedelika genommen: "Das Lustige an LSD war, dass ich es nicht mochte. Ich hatte keine guten Trips. Aber ich habe weitergemacht, weil alle anderen es auch taten."

In dem Gespräch offenbarte Billy Bob auch, wie er es geschafft hat, seine Sucht ohne professionelle Unterstützung zu überwinden. "Ich hatte damals niemanden, der mir geholfen hat. Es gab keine Programme oder Gruppen, die einen unterstützt haben", gab er zu und beschrieb, wie er die erste Zeit seines Entzugs allein durchstehen musste. Nach vier Tagen voller Entbehrungen habe er realisiert, dass er etwas ändern müsse, um nicht an den Folgen seiner Sucht zu sterben.

Heute führt der Schauspieler ein deutlich geordneteres Leben. Vor allem seine Ehe mit Connie Angland scheint ihm viel Stabilität und Halt zu geben. Die beiden lernten sich vor über 20 Jahren kennen und sind auch heute noch ein Paar. Zu Gast in der "Drew Barrymore Show" schwärmte er Ende 2024 von ihrer Beziehung. "Sie hat mich aus der Gosse gezogen", erklärte der Ex-Mann von Angelina Jolie (50) unverblümt.

Getty Images Billy Bob Thornton bei der Premiere von "Landman"

Getty Images Billy Bob Thornton, Dezember 2000

Getty Images Billy Bob Thornton und Ehefrau Connie im Oktober 2016 in Kalifornien.